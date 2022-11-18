新漢智能11月17日於新漢(8234)中和總部舉辦Future Factory In Today 2022論壇，此次主題為「智慧製造串連ESG 開創數位企營新典範」，現場超過一百位製造業高階主管與會，2022年正逢為新漢集團30周年慶，所有夥伴於疫情後與新漢歡慶這值得記念的時刻，現場不僅回顧新漢智能過去三年的十大智慧製造精典案例，一同見證新漢智能在智慧製造的收穫；研討會議程搭配全新落成的物聯網創新展廳解決方案，一同分享最新研發的成果；展望未來，探討企業在成長的過程中，如何透過數位轉型結合企業ESG跟上國際的腳步，將數位力化為永續力。

全球工業4.0浪潮啟動智慧製造的需求，2020年起企業受疫情影響驅動數位轉型商機爆發，製造業轉型自動化及智慧工廠建置需求方興未艾，新漢智能進入黃金收割期，在這幾年於兩岸完成許多指標性專案，包含聯想電腦成都廠、大陸白色家電第一品牌導入機器人自動檢測系統、台中雲端廠務監控印刷廠、台南塑化業包裝物流戰情系統及品牌3C廠在台灣的投資案及台商回流建廠專案。新漢智能立志成為工業4.0的領航者，本論壇將工業4.0或智慧製造的利益攸關者結合一起，新漢智能董事長林茂昌先生表示：「新漢智能秉持著Open Platform理念實現企業數位轉型的目標，提供智慧製造客戶完整的地端到雲端整合式系統與價值主張，並結合在台灣的重量級夥伴同重塑既有的生態鏈，組成新漢智能數位轉型策略聯盟，掌握工業4.0整廠方案的技術自主，打造智慧製造服務新模式。」

策略聯盟夥伴Level 1為自動化系統整合的夥伴有奇鼎、健佳、能鉅科技、司騰達、茂德、三惟、聰華、精技電腦；新漢智能及創博為提供 Level 2設備聯網系統的業者；Level 3 製造管理系統整合的夥伴有日立先端科技、益模、翔威；華碩提供人工智慧解決方案；5G通訊解決方案則由英業達提供。

此外，疫情更加速提升企業領導者對ESG(Environmental、Social、Governance；環境、社會和公司治理)及企業社會責任的關注，63%的CEO認為在全球環境充滿變數下將更重視ESG企業社會責任，因應全球趨勢，新漢智能也邀請資誠創新擔任ESG顧問，資誠創新以 「新方程」(The New Equation)陪伴企業永續經營，「新方程」的兩個策略重點是「建立信任」及「成就永續」，發展出一套涵蓋制度、流程、系統、溝通與 確信等構面，提供客戶從策略目標擬定、執行、衡量與管理，到與利害關係人溝通的完整方法論及解決方案，協助客戶達成其策略目標，並深化與利害關係人的信任。

新漢智能此次也於新落成的物聯網創新展廳展示工業4.0整廠解決方案-iAT2000雲智化監控系統，並把智造所需的自動化、機聯網、數據中台、企業戰情室四個關鍵要素打造成整合式數位企業營運系統，展示實際落地服務案例。在數據方面，新漢智能將研發多年的成果-以混合資訊來源的匯總來呈現企業地端的數據中台NexDATA，能整合即時性資料庫、結構型資料庫及非結構型資料庫，打破傳統的煙囪式軟體架構，進而讓雲端應用開發者(SaaS)能輕易的進行AI及微服務(microservice)開發，最後，NexDATA所提供的Open API，讓新漢智能提供客戶架構企業戰情室的即時決策功能模組，並能運作於各知名公有雲及企業私有雲之平台上，做到業務、行銷及維運無國界，即時決策無誤差。創博展示全球首創、台德兩國合作的機器人安全控制器，整合工業級主機板、I/O系統及人機介面遵循Functional Safety的設計與驗證規範，經由TUV的輔導及認證。另外展示的機器人控制軟體GRC，可提供產業用機器人在設計、運動分析和工作負重優化的模擬結果評估。面對市場嚴峻的缺工問題，以「用戶為中心的服務」理念而設計的智能自主車更是一大亮點，勢必會是疫情後帶動龐大商機下的新利器。