日本女星澤尻英龍華（澤尻繪里香）過去憑電視劇《一公升的眼淚》在全亞洲打開知名度，但她不斷被爆出負面新聞，更在2019年因持有搖頭丸遭判刑1年6個月、緩刑3年，當時公開道歉後也宣布引退；澤尻英龍華淡出幕前3年，最近卻被爆料已成酒店妹，在六本木陪酒賺錢維生，掀起網友熱議。

據日媒《日刊大眾》報導指出，一名自稱從事酒店經紀的網友爆料，36歲的澤尻英龍華目前是六本木一間酒店的陪酒公關；而澤尻英龍華工作的酒店在今年10月才開幕，官網徵才資訊清楚寫明，「時薪6000至30000日圓（約新台幣1400至6800元）」，在當地算是比較高檔的行情。

澤尻英龍華曾代言過酒類商品，如今卻淪落成酒店妹。（圖／摘自澤尻英龍華IG）

澤尻英龍華從日劇一姊殞落成酒店妹的消息，立刻在日本各大論壇造成熱烈討論，許多網友都很詫異，「不相信，沒有看到她陪酒照片都只是傳聞」、「這樣不就花個幾萬塊就能看到她本人？追星有機會了」、「希望澤尻英龍華能回來演戲，真的可惜了」。

其實澤尻英龍華在2019年染毒被逮捕後，公開認錯曾坦言，自己從19歲就開始吸食毒品，碰過大麻、古柯鹼和LSD等，在看到名人吸毒被抓的新聞也會心神不寧，果然最後自己也逃不了，並認了「已經失去所有復出的資格」。

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