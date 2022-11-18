冠軍(1806)台中品牌形象館開幕，董事長林榮德說，形象館選在西屯區，展現磁磚與生俱來的優雅姿態，建築物隨著不同時光綻放日夜迥然氣息的迷人風彩，希望能為台中再打一座新地標，並為消費者提供豐沛的生活靈感，持續創新、突破，透過磁磚實現你的空間想像。

冠軍2022年第3季合併營收達7.03億元，年減21.84％，第3季營業利益為3,457萬元，本業已連續6季保持獲利表現，再加上持有海鷗住工股票評價利益回升、以及所得稅回沖等業外收益貢獻，帶動第3季稅後淨利5,856萬元、EPS0.13元。

冠軍台中品牌形象館開幕剪綵貴賓雲集由冠軍建材林榮德董事長、台中市令狐副市長、台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄、台中市大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮、南投不動產公會理事長趙益豐、中華民國室內裝修專業技術人員學會理事長陳文亮和多位貴賓代表等參與。

冠軍磁磚台中品牌形象館由履獲國際各大設計獎項、「行一建築」的彭文苑建築師領軍設計，大膽使用60x120cm 2公分厚磚為主元素，塑造生命力的建築，並引納光線與自然風，形塑內外融合的空間美學。