APEC經濟領袖會議今天登場，泰國提出生物循環綠色經濟模式，希望成為未來的經濟發展新模式，同時力推亞太自由貿易區重啟對話，希望把亞太地區的貿易和投資障礙降到最低。

亞太經濟合作會議經濟領袖週（APEC Economic Leaders' Week）14日到19日登場，15日和16日為資深官員會議、17日為APEC部長級會議、18日和19日為經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首場APEC領袖實體會議。

APEC經濟領袖會議今天早上在詩麗吉王后國家會議中心（Queen Sirikit National Convention Centre）登場，主辦國泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）擔任會議主席，他在致詞時指出，目前全世界還在對抗疫情帶來的社會和經濟影響，加上氣候變遷，因此大家不能再按照過去的模式生活和發展，而要調整有新思維。

帕拉育指出，泰國提出生物、循環和綠色（BCG）經濟模式，將做為平衡和永續性的長期經濟發展模式，利用創新科技以更有效利用資源，並促進環境永續發展，也利用現有資源及再生生物原料為產品創造附加價值，並減少產生汙染。

帕拉育表示，泰國相信，BCG經濟模式將是一個國際共識，因此也被列為今年APEC會議主要議程之一，泰國希望能夠將BCG經濟模式列入APEC談判議程，以進一步落實永續性發展和保護環境的目標，實際措施包括支持針對氣候變遷所做出的一切努力、促進永續性的貿易與投資、推動環境保護及調整資源利用效率以實現零排放。

帕拉育接著在APEC經濟領袖非正式會議表示，大家對於讓APEC如何永續性的發展有很好的對話，而且今年大家重啟關於成立亞太自由貿易區（Free Trade Area of the Asia Pacific，FTAAP）的對話，以促進區域經濟整合和多邊貿易體系。

泰國總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）稍後對媒體補充，由泰國起草的部長級會議共同宣言會提到47項議題，泰國並提出亞太自由貿易區4年工作計畫，從2023年到2026年，內容包括所有APEC會員體有共同利益的議題，例如傳統貿易、新興貿易及經濟復甦等。

阿努查指出，泰國的目標在於促進亞太地區的貿易和投資，把貿易和投資障礙降到最低，加強APEC會員體的競爭力，縮短會員體不同的發展程度。泰國政府努力推動亞太自由貿易區，希望讓APEC涵蓋的區域成為世界上最大的自由貿易區，根除國際貿易障礙，並促進會員體間供應鏈的互相連結。（編輯：陳惠珍）1111118