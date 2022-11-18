投資臺灣事務所18日再添3家企業擴大投資臺灣，包括臺商回臺方案的永豐餘消費品實業，以及中小企業方案的永傑空調機械及普瑞默生物科技。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,279家企業超過1.82兆元投資，預估創造14萬758個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有276家臺商投資約11,042億元，創造8萬4,385個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引851家中小企業投資約3,855億元，帶來3萬2,438個本國就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。

永豐餘消費品實業公司以「提供消費者健康安心美好的生活」為使命，供應家庭用紙及其他清潔用品等產品，旗下產品包含「五月花」、「得意」、「柔情」。清潔用品品牌則有消費者認知天然潔品品牌第一名的「橘子工坊」及以香氛為主要訴求的「植淨美」與實惠好用的「得意」。為滿足消費者對功能性商品需求以及公司對ESG的重視，公司規劃斥資逾19億元，在臺中清水興建新廠，廠房屋頂加裝太陽能發電系統，同時亦在既有桃園楊梅廠新增智慧化產線，且為確保永續生產模式，廠區強化各項廢棄物管理，及確保資源有效再利用，將再生物料及製程餘料轉變成鍋爐替代燃料，並增加回收水重複使用率，建構造紙循環系統。預期投資完成後可為本國增加61個就業機會。

永傑空調機械生產各類鈑金，應用於濕製程清洗設備、白鐵工作臺、半導體機台骨架、槽體櫃等產品。隨著5G推動半導體產業發展，連帶設備業市場規模擴增，公司現有廠房設備難以因應業務成長所需，公司計劃增聘26名本國員工，擴大投入逾1.5億元，在新竹市新建仁愛廠區，並增添智慧化機器設備，相關設備機臺符合IE3標準，達到節電功效，此外廠區落實金屬固體廢棄物回收及節水措施，提升產業實力放眼全球市場，達到深根臺灣永續經營。

普瑞默生物科技為臺灣第一家由醫界與學界出發的核醫放射性藥物開發公司，擬建置符合國際標準之PIC/S GMP認證製藥工廠，且與國際藥廠合作引進新型藥物。由於臺灣在心臟及癌症診療所需的放射性藥物長期供不應求。並且在製造與運送上具有高度技術門檻，因此在全球藥物市場一直屬於新興利基市場。普瑞默為此規劃投入數億元建置頂級規格廠房，以符合現今節能減碳趨勢的低碳排標準導入智慧化產線與設備。普瑞默生技強化供應鏈管理，除遵照放射性物質運送相關規定，並減少非必要碳排路徑。普瑞默生技致力提升臺灣核醫診療用放射性藥物品質的同時，更嚴格自我要求兼顧環保綠能與永續經營。預期首波投資完成後，將增加就業機會促進地方繁榮。