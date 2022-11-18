從大陸2022年房市不振，許多建商因沒錢而停工的情況下，爛尾樓建案相繼出現，這股「爛尾樓風暴」似乎也吹向台灣，開始出現零星的爛尾樓案。中信金總座陳佳文18日在法說會中表示，中信銀的建築貸款在台灣做得較多，目前壞帳是零，而大陸分行的總放款餘額為620億台幣左右，部位相當小，因此爛尾樓風險對中信來說「不是個問題」。

陳佳文表示，所謂「爛尾樓」是指建商蓋房子、蓋一半蓋不下去而產生的損失，目前中信銀的建築貸款只有在台灣做較多，餘額約8、900億元，台灣放款很穩健，央行在二、三年前就啟動選擇性信用管制，中信銀的營建貸款也以「大台北地區」為主，目前逾放比率NPL是零，「台灣這點不擔心」。

至於大陸爛尾樓風暴是否被掃到，陳佳文指出，中信銀在大陸四個分行的總放款餘額是620億元台幣左右，部位相當小，開發貸也才80多億元，且都是台商相關貸款、房子也都已蓋好了，所以爛尾樓風險對中信來說「不是個問題」。

就中信銀房貸發展，中信金控財務長徐旻傾指出，2022年10月房貸業務表現好，全市場房貸餘額達9.2兆元、中信銀就占8.6％，排名第三名，2022年10月購屋房貸比九月增加90億元，今年新承作量累計至2022年10月達1,700多億元，其中，17％來自公教放款，較去年同期餘額成長15％，中信房貸政策向來秉持「好人好物」精神，貸放成數除了看客戶負擔能力以外，也會視建物座落的地點。

中國信託銀行2022年前三季各項放款業務成長動能強勁，整體放款較去年同期成長17.2％，受惠於台美升息，淨利差較去年同期大幅提升16個基點，帶動淨利息收入較去年同期成長25.8％；手續費方面，財富管理業務雖受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，信用卡、個人金融及法人金融等相關手續費收入仍持續成長，其他銀行業務亦表現穩健。

中信銀行截至2022年9月底之合併逾期放款比率為0.5％，合併呆帳覆蓋率為321.6％，呆帳成本為22個基點，資產品質良好。