未見補貨潮加上預期運價下跌不急著出貨，海運市場殺價搶貨持續！上海航交所出口貨櫃運價指數SCFI 18日報價1,306.84點，跌幅擴大至9.45％，連續22周跌勢，歐洲線、美東線運價單週都大跌逾300美元，跌幅分別為20.7％、8.19％，運價已跌至成本線附近的歐洲線，又是重災區。

業界解讀，零售商、製造業持續消化庫存，加上預期運價下跌不急著出貨，使得第四季淡季更淡，儘管開始看到一些產業訂單回來，但貨量、速度都低於預期，難支撐運價。

再者，烏俄戰情升高、能源高漲，德國、荷蘭等國能源漲價數倍，隨歐洲入冬，花費在能源上的費用更高，進一步促使購買力下降。

貨代業者直言，市場貨源持續減少，為了維持裝載率，殺價搶貨加重跌幅。要穩住運價，預料船公司勢將進一步縮艙減班。

據SCFI最新一周報價，上海到歐洲運價每20呎櫃1,172美元，下跌306美元、跌幅20.7％；到地中海每20呎櫃運價1,967美元，下跌94美元、跌幅4.56％；到美西每40呎櫃運價)1,559美元，下跌73美元、跌幅4.47％；到美東每40呎櫃運價3,877美元，下跌346美元、跌幅8.19％。