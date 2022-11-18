台東1位翁姓民眾因故錯過接駁車，富里站務人員請另1輛車接駁讓翁男順利北上。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東1位翁姓民眾因故錯過接駁車，富里站務人員請另1輛車接駁讓翁男順利北上。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東1位翁姓民眾今搭乘北迴線前往台北，因如廁導致錯過接駁車，向富里站求助，站務佐理郭致伸和服務佐理孫智敏請站外待命的另1部車輛即時接送，讓翁男順利北上，翁男在車上感激地豎起大拇指比讚拍照留念。

翁男說，他在台東站上車之前就已經覺得腸胃不適，認為稍微忍一下在富里站停靠接駁時即可如廁，未料他離開廁所時，眼睜睜看著接駁車已經駛出站外，只好硬著頭皮向站方求助。

當時在富里站門口的郭、孫二人看著翁男車票發現，下1班常規接駁根本趕不上玉里站13：49分發車的421自強號，兩人當機立斷揮手示意待命的另1部接駁車上前載客，臨上車前郭還告訴翁男「哇，你VIP餒」，翁男順利上車後驚魂未定，回神才發現竟然真的是一人包車。

專車上的曹姓駕駛表示，他自11月初支援至今，已經跑了50至60次接駁行程，是首次遇上1人搭乘，在車上和翁聊了幾句，也才知道為何只有他1人上車。翁男感激地說，富里站願意為了1名錯過接駁的乘客著想，真的很貼心。