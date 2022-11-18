台大學生會會長孫語謙在「NTU台大學生交流版」發文，「公告：今年學生會沒有返鄉專車」，說明因學生會人手不夠，幹部會議在10月時便決定不籌辦返鄉列車。（李侑珊翻攝）

九合一大選即將在26日舉行，為鼓勵青年學子投票，台灣學生聯合會已發起「2022青年民主返鄉列車」，而台大學生會與台大研究生協會在今年度均無參加，在網路引發討論，網友批評聲浪不斷，台大學生會會長孫語謙對此態度低調，不願多談。

台灣學生聯合會發起的「2022青年民主返鄉列車」，購票時間已在19日中午截止，搭車費用為新台幣180元，發車日期則為25日全天，合作學校包含台灣師範大學、政治大學、輔仁大學與世新大學等大專校院學生會。

當中受到關注的是，今年台大學生會與台大研究生協會均無參加，而台大學生會會長孫語謙在「NTU台大學生交流版」發文，「公告：今年學生會沒有返鄉專車」，說明因學生會人手不夠，幹部會議在10月時便決定不籌辦返鄉列車，並強調「大家都想搭車，但願意加入學生會幫忙籌辦的人太少了」。

孫語謙在採訪時坦言，今年沒有參加返鄉列車的辦理，主因確實在於人手不夠。

台大研究生協會會長許冠澤說，台大的學生會費都是繳給學生會，研協會缺乏自己的經費，因此所有大型活動都是與台大學生會一起舉辦。考量到會內沒有預算，因此今年也不參加投票返鄉列車。

由於台大學生會在「NTU台大學生交流版」的發文被轉貼到八卦版，引起大批網友討論，不過當中幾乎都是批評言論，像是：「哦吼，台大學生會是中共同路人」、「南台灣這麼穩不用辦」、「不要假掰了啦，罷免韓國瑜的時候是怎麼說的，笑死」、「學生會自己也知道這次風向了啦，少在那裝」、「黨今年沒編人力經費嗎」、「綠共不讓年經人投票」、「18歲投票權不會過了，黨不喜歡」等等。

對此，孫語謙僅回應，在交流版也都被留言說台大學生會是民進黨，「大家都是這個樣子」，對於被貼上政治標籤，則低調不願多談。