高雄市地政局18日舉辦第二屆「優良不動產經紀人員」頒獎典禮，10位獲獎的仲介經紀人員，信義房屋就囊括4位。得獎的優秀房仲人員雖橫跨中生代、新生代，但全都秉持信義房屋一貫堅持的經營理念，秉持「以人為本、先義後利」精神服務客戶，不僅深獲客戶信任，也能得到公部門肯定。

信義房屋光華一心店店長吳光祐入行23年，是信義房屋獲獎4人中資歷最深。回憶起入行原因，吳光祐直言，就是因為認同信義房屋「以人為本」、「先義後利」、「正向思考」的企業經營理念，因此，他在擔任業務時期，更能好好替客戶服務，甚至為客戶想得更前面，例如市區臨時降下大雨造成積淹水，他擔心老客戶的透天店面會遭殃，比客戶還快趕到現場排除屋內積水；而帶店10多年之間，吳光祐也把這樣的心態分享給分店同仁，總會善用信義房屋全台直營的資源，頻繁帶分店同仁參與信義志工活動，鼓勵店內7、8年級的新生代，從工作中找到成就感、回饋社會。

楠梓店專案經理簡怡仁則是轉職後才加入信義房屋，她在每次面對客戶時，透過替客戶解決問題、圓滿人生故事，找到工作的成就感。簡怡仁曾遇過一對母女說要買房，預算只有500多萬，原來老母親還有個女兒，離婚後卻罹癌過世，為了顧及牌位不能放在娘家的習俗，但又希望讓女兒的牌位有地方安放，決定利用女兒的保險金買一戶「金額剛好」的房子，既不造成其他子女的負擔，又能安放牌位，讓她時時來此誦經迴向給女兒；經過堅不放棄的洽談，簡怡仁最終感動屋主，以母女倆可以負擔的價格成交。這些陪伴客戶的過程，讓簡怡仁深刻感受到，房仲不只替客戶買賣房地產，更可能深遠影響客戶。

信義房屋秉持「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」等核心理念，邁向居住生活產業第一品牌，今年高雄市地政局頒發「優良不動產經紀人員」，信義房屋也有4位第一線業務同仁獲得肯定。（圖/信義房屋提供）

楠梓土庫店店長蔡岳霖則是信義房屋高雄區近年最年輕的店主管，8年級的他，雖然是嘉義人，卻因為就讀中山大學而愛上高雄，畢業後選擇「南漂」港都工作，他認為，作為不動產經紀人員，除了在服務過程中精進自己的專業，更是參與客戶的人生大事，必須認真對待每一個託付。蔡岳霖曾協助一位年輕軍官購屋，原來，這位軍官年幼時，父親意外去世，母親礙於經濟因素，只好把家賣掉變現，這位軍官長大成人後，希望「把家買回來」，即使他人在台中服役，仍積極透過蔡岳霖看高雄的房子、溝通需求，最後，終於順利圓夢。

而美術明誠店店長袁國庭，同樣深信以同理心面對客戶、做好每次服務，才是房仲業務工作的真諦。從業過程中，他曾協助英國籍香港客戶處理台灣資產，也曾替行動不便、獨自扶養三個小孩的單親爸爸找房，無論每筆交易金額大小，「不動產經紀人員需要具備專業知識，更要抱持利他之心，做出感動服務。」而透過參選店主管，希望能培育更多優秀後進，讓業界越來越好。

信義房屋秉持「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」等核心理念，邁向居住生活產業第一品牌，有信義的地方，就有信任與幸福，而同樣的理念，透過全台直營的體系，包括完善的教育訓練、經驗傳承的師徒制，也深植員工心中，在各自崗位上，一同為永續願景努力。