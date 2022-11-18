為呼應聯合國氣候變遷大會 (COP27) 中，各界對於人類生存問題的深入討論，台灣高等教育界共思如何為永續議題攜手合作，包含台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、中央大學、中興大學、中山大學、台灣海洋大學、屏東科技大學及東華大學共9所公立大學，於今（18）日共同發起成立「台灣永續治理大學聯盟」，期盼建立高教機構交流網絡，共享大學永續治理相關資訊與知識，並肩負大學永續發展及社會責任，邁向永續發展目標。

台大主任秘書王根樹說明，台大將「永續發展」視為大學發展的核心價值，自2020年宣布碳中和目標後，便積極研擬碳中和路徑與具體措施，期盼以自身校園為場域，結合師生專業知識，透過跨領域永續議題的研究與推動、校園行動以及國際合作，進而擴展至各個層面，善盡高教的社會責任。

王根樹表示，台大在於4月獲得英國《泰晤士高等教育》（THE）2022大學影響力排名（Impact Rankings）全球第37名的肯定；也在今年10月《英國高等教育調查機構》（QS）首度發布的2023世界大學永續排名（QS World University Rankings： Sustainability 2023）中獲得全球排名第69名，成績不僅是國內最佳，也是東亞第3高，這些殊榮均是對長期耕耘永續發展的台大人的肯定。

王根樹提到，台大身為領頭羊，攜手國內北中南東9所公立大學，結合聯盟學校的知識力量，共同持續發揮社會影響力，創造臺灣高品質的永續未來。

台大校長管中閔指出，隨著世界對永續議題的重視，各界不斷進行反思，共思可能的解決方案。大學是研發能量和人才資源的匯集地，當然應主動參與永續，擔負轉化、改變和領導社會的角色。大學除對內推動校園永續治理，強化校園資源管理，也應藉由大學特有的教學、研究與服務量能，對外擴大社會影響力。

他說，在聯盟尚未成立前，這幾所大學都各自在永續議題努力著，隨著聯盟成立，建立起大學間永續議題的交流網絡，將共享大學永續治理相關資訊與知識，促進多方研究合作，擴大永續教學量能，他相信透過大學共同合作，追求一致的永續核心價值，將讓國內高教在永續發展及社會責任能走的更久、更遠、更廣。

台大提到，聯盟成立初設立九大推動方向，分別是：一、建立大學永續治理交流網絡；二、成立永續專責單位；三、盤點並改善校園治理缺口；四、設定低碳轉型、韌性調適目標；五推動跨校永續教學合作；六、促進跨校永續研究合作；七、推動大學與地方、產業及民間組織永續交流；八、串聯師生倡議行動、創新方案；九、擴展國際永續視野。未來在執行上，聯盟希望建立大學永續治理的交流網絡，分享彼此永續治理經驗；由各校成立永續治理專責單位，規劃與推動永續發展事務；並依各校條件設立低碳轉型與韌性調適目標；推動跨校間教學、研究、服務、治理等合作；期望匯聚各校由下而上的永續動能，串聯師生活動發想創新方案；並將台灣高教的永續量能接軌國際，擴展永續視野。