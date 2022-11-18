每個人把愛情、事業、家庭放在心中不同位置，有人非常重視事業，全力衝刺自己的業績，有的人把愛情當成人生的全部，有人則是將家庭視為一切。《搜狐網》近日分享3個以家庭為重的星座，他們不管在外有多累，只要一回到家看到家人，就能馬上充飽電。

1、 巨蟹座

巨蟹座的主宮位在田宅宮，意味他們把家庭看得很重要，對於他們來說，家是一個可以安心休息的地方，而且巨蟹座屬於水象星座，內心本來就比較脆弱、多愁善感，平時需要愛的滋養，家人的關懷對他們而言很重要，巨蟹座回到家後，基本上報喜不報憂，也是希望不讓家人擔心，他們看似個性溫和，不過家人若受委屈，就會露出剛強的一面。

2、 金牛座

金牛座是土象星座，責任感非常重，一旦家人遇到問題，他們都會幫忙解決，而且經常透過實際行動，來表達自己對家人的關愛，將每件事都處理得非常周到，此外金牛座個性穩重，能理解長輩的用心良苦，能夠體諒他人，而他們的主宮位在財帛宮，雖然對自己很小氣，不過在家人面前卻非常大方，會為了家庭付出一切。

3、水瓶座

水瓶座給人特立獨行的感覺，讓人有種難以接近的疏離感，不過在家人面前，他們會卸下自己的偽裝，而且水瓶座非常重視親情，即使遇到不開心的事，回到家他們就會露出笑容，絕不把壞心情帶進家門，不管遇到什麼困境，他們只要有溫暖的家就不害怕，雖然水瓶是風象星座，非常嚮往自由，不過家庭才是他們主要的動力。