大陸工信部辦公廳、國家市場監督管理總局辦公廳18日公布「關於做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知」，要求各地市場監管部門要加大監管力度，嚴格查處鋰電產業上下游囤積居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為，維護市場秩序。

通知指出，鼓勵鋰電（電芯及電池組）生產企業、鋰電一階材料企業、鋰電二階材料企業、鋰鎳鈷等上游資源企業、鋰電回收企業、鋰電終端應用企業及系統集成、管道分銷、物流運輸等企業深度合作，通過簽訂長單、技術合作等方式建立長效機制，引導上下游穩定預期、明確量價、保障供應、合作共贏。

各地市場監管部門要加大監管力度，嚴格查處鋰電產業上下游囤積居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為，維護市場秩序。

通知表示，指導鋰電企業結合實際和產業趨勢合理制定發展目標，在關鍵材料供應穩定、研發創新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時因需適度擴大生產規模，優化產業區域布局，避免低水準同質化發展和惡性競爭，建立創新引領、技術優先、公平競爭、有序擴張的發展格局。