國民黨桃園市長候選人張善政車隊掃街的戰車首次亮相。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長候選人張善政今傍晚到龍潭站路口拜票，日後車隊掃街的「戰車」也首次亮相，張善政說，今日開始這輛車會陪他在桃園趴趴走，向民眾懇託。他也提到，明晚國民黨北台灣7縣市首長候選人合體造勢，凸顯國民黨大團結，且能看得出桃園是北部發展的重點縣市。

張善政表示，這輛戰車從今日開始將陪伴他到選前，在桃園趴趴走，很高興有這輛車帶著他和市民懇託拜票。他也說，明日晚間北台灣7縣市在桃園團結大造勢，不僅凸顯國民黨的團結氣勢，也從這次大合體可見北北基與竹苗未來的串接點就是桃園，顯見桃園是北台灣未來發展的重點縣市。

對於交通言論遭側翼粉專惡意扭曲，張善政指出「我們已經提告了！」選舉到最後關頭，民進黨側翼刻意扭曲他的政見，他政策中的重點是希望提升公共運輸，降低私人車輛的運量，重點完全沒提到，就把影片斷章取義，非常不可取，已採取法律行動提告。

此外，針對藍營指稱桃市府經發局長郭裕信涉嫌助炒土地等爭議，張善政直言，桃園市長鄭文燦的政績從前陣子公共工程品質不斷出問題，如今底下官員的操守也出問題，他的施政讓市民對其信心漸漸降低，已看得很清楚，過去施政只有包裝、沒實質內容。