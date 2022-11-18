民進黨台北市議員王世堅先前稱支持民進黨台北市長候選人陳時中，但因「欠黃珊珊一次」，票留給黃珊珊，遭網軍出征，王世堅後來澄清並怒批側翼網軍。無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，我們都知道側翼網軍是問題，唯一可與其對抗的，就是查證與理性。她更強調，謹記你們不是政黨的奴隸，想想要怎麼投，你才會贏。

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針對王世堅這件事，黃珊珊今（18日）在臉書粉專貼文表示，當時的大巨蛋案，她只是以市民利益為優先考量，所以沒有誰欠誰，她和王世堅就是志同道合的戰友。她要謝謝王世堅的肯定，但她認為正直清廉只是公僕最基本的操守。

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黃珊珊接著指出，每個人從出生的那一刻起，都是自由的。藉這次風波，她希望大家認真想想，自己是為什麼參與政治，以及人生第一次走去投票所時的熱忱。不管是挺政黨、還是崇拜特定人物，她相信那終究不是你的核心價值。真正驅使你去投票的，是因為你看到了不公不義，哪怕人微言輕，雖千萬人吾往矣。真的驅使你去投票的，是單純冀望社會更加美好的熱忱，是想為下一代留下更好的未來。

​黃珊珊表示，我們都知道側翼網軍是問題，利用資訊落差與煽動感性，他們將他人的熱情變成工具，藉此滿足私益。唯一可與其對抗的，就是查證與理性，並謹記任何選擇都要本於自己。

​黃珊珊強調，這一次，請大家真正覺醒。脫下政黨的外衣，拿掉有顏色的眼鏡，謹記你們不是政黨的奴隸，側翼網軍就無法掩蓋真理，不必聽從任何人的指示，只要秉持良知，做出決定。不要去當政治人物與政黨的粉絲，想想要怎麼投，你才會贏。11月26日，出來投票！