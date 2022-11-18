總統蔡英文去年宣誓2050年要達淨零碳排，國發會規劃12項關鍵戰略，其中包括「自然碳匯」，用以吸存難削減的碳排以達到淨零碳排，農委會規劃，透過森林、土壤及海洋等方式，預估2030年可增加自然碳匯量達135.75萬公噸二氧化碳當量，距離2040年的1000萬公噸當量仍有差距。

據國家溫室氣體排放清冊指出，我國在2020年的森林約移除2190.5萬公噸二氧化碳、約可抵減全國排放量7.6％，而因土壤及海洋仍未有基礎資料，仍未納入排放清冊報告中。

其中，針對森林部分，農委會透過「增加森林面積」，預估2030年植樹1.26萬公頃、碳吸存達10.7噸二氧化碳當量，「加強森林經營」預估2030年森林經營1萬6400公頃、竹林經營3萬公頃，預估每年可吸存45.4萬公噸二氧化碳當量，「提高國產材利用」預估可生產20萬立方公尺木材、碳儲存達19.7萬噸二氧化碳當量，整體森林增匯預估2030年可達75.8萬公噸二氧化碳當量。

至於土壤部分，則為推廣負碳技術及作物栽培，預估2030年推動8萬公頃、增碳匯達9.6萬公噸二氧化碳，建構負碳農法預計2030年達3.9萬公頃、碳匯達10.32萬公噸，農業剩餘資源再利用及適用微生物，預估2030年推動面積25.5萬公頃、增匯6萬公噸，估土壤2030年增匯為25.95萬二氧化碳當量。

海洋則是透過紅樹林及海草床復育經營，預計2030年擴大在地參與藍碳生態系復育至少10處，預估每年碳匯量達34萬二氧化碳當量，也會增加濕地面積並建立本土海洋碳係數及計量方法學，預計海洋整體2030年增加34萬公噸二氧化碳當量。