交通部運輸研究所18日在桃園復興區舉辦無人機物流場域驗證啟動儀式，交通部長王國材表示，經過數十名業者評選後，有泰世科技、田屋科技、經緯航太、樂飛創新等4業者進入最終測試階段。此次試驗對業者跟中華郵政而言是雙贏，業者有試驗場域，中華郵政也可以節省在偏鄉、離島的運送成本。

為加速無人機在交通運輸的應用以及相關產業發展，運研所在交通科技產業會報下成立無人機科技產業小組，已將推動無人機物流運送服務列為首要工作，並由運研所、民航局與中華郵政合作推動「無人機整合示範計畫」，輔導無人機業者申請相關物流作業程序，並進行實地之技術測試及驗證。

王國材表示，無人機近年蓬勃發展，若是把應用與產面結合可以形成正向循環，而交通部是最容易把無人機物流發揚光大的部會，因為交通部有郵政公司，不論是偏遠、離島都一定要把物流送到，因此無人機物流也是交通部推動重點。

無人機整合整合示範計畫，第一期在2020年分成「物流運送」由中華郵政把包裹從東港運到小留級，以及「橋樑檢測」由公路總局的武嶺橋作為檢測場域。王國材說，先前東港到小琉球的物流測試時成功，但當時是針對25公斤以下的包裹，此次難過更高，同時期待郵政公司與4家業者有更深入的商業合作。

今年度以偏鄉道路、橋梁中斷，應用無人機維持郵務運送為主題，選定復興區鄰近復興區郵局的介壽國中舊址至拉拉山風景區為測試航路，總飛行距離達44公里、飛行時間約60分鐘。

由於測試場域具飛行距離長，山區地形蜿蜒且訊號易受干擾的特性，對於無人機的飛行性能要求，皆較以往測試計畫更具挑戰性，然仍吸引國內21家業者報名參與，13家業者通過初審，最後有4家業者進入驗證，其中最大型無人機起飛重量近達100公斤，可載重約15公斤的包裹。

運研所長林繼國所長於開場時表示，今年最大特點在於將高酬載無人機納入測試對象，提供無人機業者進行實地技術測試及驗證的機會，未來可提供中華郵政逐步複製於其他偏鄉做為緊急物資運送之應用。