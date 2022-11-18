從新聞主播崗位上休假待產的張齡予，18號中午順利產下3520克的小壯漢兒子「小班長」，先生林子揚也在產房陪伴見證感人的第一聲啼哭。

第一次當新手媽媽，張齡予從產前進手術房準備時就很緊張，光是在脊椎打上麻醉針就嚇到眼淚不停流，先生進產房陪伴，張齡予怕到一句話都說不出來，不斷默默的落淚。感受著肚子的拉扯，聽到小班長第一聲啼哭，醫生實況轉播小孩頭很大、臉很肉，頭髮很多，肩膀很寬闊，還一度有點搞笑「不想出來」，已經畫開子宮了，他還往上頂，最後被吸出來。

張齡予兒子「小班長」。（圖／三立提供）

張齡予因為過去開過婦科傷口、加上有前置胎盤問題，醫生建議傳統的剖腹產較安全，回想小班長從醫師助產開始，從0.3公分的胚胎，到出生超過3500公克，是同梯裡面較大隻的小朋友，感嘆生命真的很神奇，退麻醉後的張齡予也火速報喜，跟家人視訊實況轉播，分享喜悅。

整個孕期放鬆吃喝的張齡予笑說，開刀後會懷念「有靈性」會胎動的孕肚，也希望肚子上不會動的一坨肉，可以在之後順利調養回健康體態。孕程胖了22公斤，張齡予也有落紅急需安胎的緊急經驗，但神經大條的張齡予笑說只記得「讓先生捧在手掌心的皇家體驗」，神隊友的細心呵護、跟進跟出，讓她有信心趁年輕還有體力，兩三年後再給兒子添玩伴繼續生。