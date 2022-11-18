中信非營利幼兒園提供優質的學習環境，孩子將有更多元學習體驗。（中信非營利幼兒園提供／程炳璋台南傳真）

全台首家私立大專校園內成立非營利幼兒園落腳台南市，中信金融管理學院囊括大學、研究所外，11日獲准立案「非營利幼兒園」，中信非營利幼兒園18日對外宣布招生，打出美式教育環境吸引就讀。

中金院剛獲教育部核定為「大專校院學生雙語化學習計畫普及提升學校」，立刻將目光鎖定在幼兒啟蒙教育，辦理「臺南市中信員工子女非營利幼兒園」，11日獲准立案招生。校方主打「美式校園」吸引幼童就讀。

中金院強調重視學生外語能力表現，校內設有美語村，還設有ICRT臺南台。中金院校長施光訓表示，配合「雙語國家政策」與「公共化教保政策」，中金院向下扎根，2017年增設國際實驗中學，今年提出小學階段申請，同時向教育部國教署申辦非營利幼兒園獲准，為大南科居民及就業市民提供符合國家雙語政策。

中信非營利幼兒園招收幼幼班到大班學齡幼兒。為了增加家長接送孩子的便利性，校方規畫兩條幼童專用車接送路線，比照私幼辦理延托，減輕雙薪家長的負擔、安心上班。

依照非營利幼兒園收費標準，中信非營利幼兒園第一胎子女月繳2000元、第2胎1000元，第3胎免收學費，招收滿2歲至未足6歲幼兒，只需平價的費用。

園方聘用專業幼教師資發展多元課程，結合充沛的學習資源，建構台南市最具特色的大學附設幼兒園，充實幼兒生活經驗，以促進其身心健全發展。