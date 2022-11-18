大陸國務委員兼國防部長魏鳳和會見新加坡國防部長黃永宏：明年舉行陸、海軍聯合演訓。（大陸國防部網）

大陸國防部網消息，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和18日在西安會見了新加坡國防部長黃永宏。雙方一致同意加快建成中星國防部熱線電話工作，同意於2023年舉行中星「合作」系列陸、海軍聯合演訓。

魏鳳和介紹了中共二十大有關情況和重要成果。他說，習近平主席與李顯龍總理剛剛在泰國舉行會晤，在兩國領導人的戰略引領下，中星關係達到「與時俱進的全方位合作夥伴關係」的新高度，成為地區合作典範。當前亞太地區安全形勢穩中有憂，雙方應加強戰略溝通，共同維護地區和平穩定。希望兩軍進一步密切高層交流、提升聯演聯訓水準、推進人員培訓、加強多邊安全協作，推動兩軍關係不斷邁向更高水準。

黃永宏祝賀中共二十大圓滿成功。他說，星方高度重視發展新中兩軍關係，願與中方一道，落實好兩國領導人共識，進一步加強軍種間聯演聯訓等各領域交流合作，不斷提升兩軍關係水準，共同為維護地區安全穩定作出更大貢獻。

雙方一致同意加快建成中星國防部熱線電話工作，同意於2023年舉行中星「合作」系列陸、海軍聯合演訓。

雙方還就國際和地區形勢、烏克蘭危機、南海問題等交換看法。