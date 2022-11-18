選戰倒數衝刺，民進黨提名候選人黃秀芳競選總部宣布成立全民監票反賄選專線，批評王惠美當選後，沒有編列警察查賄獎金。國民黨彰化縣長王惠美透過臉書再次說明，彰化南部捷運和北彰化捷運要同步規畫興建，沒有彰化捷運，中部捷運網不會成功。
黃秀芳競選總部主任委員魏明谷、後援會總會長陳永昌與執行總幹事楊富鈞和律師楊鎮謙、李進建18日宣布監票反賄選專線，指出警察辛苦查緝賄選，過去編列查賄獎金，2020年起都沒有編列、今年大選也沒編，讓人失望。並指出26個鄉鎮後援會，兼具檢舉賄選聯絡處，若遇賄選、假訊息介入舉，後援會提供案件舉報的諮詢與協助。
王惠美臉書再次強調彰化捷運是未來彰化發展的關鍵性策略，台灣一半人口1100萬正在享受捷運。再加上規劃中36萬人口的基隆，100萬人口的新竹縣市，80萬人口的屏東，將近70％人口在捷運網內，難道彰化要脫離主流捷運軌道建設？彰化南部，員林溪湖到二林也需要有捷運，反對的人是唱衰彰化南部的發展、缺乏區域治理概念。
黃秀芳競選總部表示，19日蔡英文總統將到員林市受賢宮參拜及廟口開講，下午3點到5點，在和美鎮造勢大會，蔡英文總統、副總統賴清德站台。20日晚上6點到8點，在員林市長候選人陳秋蓉競總旁停車場舉辦造勢大會，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等到場站台。
王惠美競選總部表示，19日上午8時30分至10時30分在和美鎮物流中心預定地，舉辦北彰場次團結造勢；20日下午3時在員林市圓林園公園舉辦南彰場次團結造勢，王惠美將與新北市侯友宜市長、台中市盧秀燕市長，三人合體同台，相互拉抬選情，新北、台中、彰化一起贏。
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