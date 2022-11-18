國民黨彰化縣長王惠美車隊拜票。（王惠美競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳到員林市場拜票。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳競選總部宣布成立全民監票反賄選專線。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

選戰倒數衝刺，民進黨提名候選人黃秀芳競選總部宣布成立全民監票反賄選專線，批評王惠美當選後，沒有編列警察查賄獎金。國民黨彰化縣長王惠美透過臉書再次說明，彰化南部捷運和北彰化捷運要同步規畫興建，沒有彰化捷運，中部捷運網不會成功。

黃秀芳競選總部主任委員魏明谷、後援會總會長陳永昌與執行總幹事楊富鈞和律師楊鎮謙、李進建18日宣布監票反賄選專線，指出警察辛苦查緝賄選，過去編列查賄獎金，2020年起都沒有編列、今年大選也沒編，讓人失望。並指出26個鄉鎮後援會，兼具檢舉賄選聯絡處，若遇賄選、假訊息介入舉，後援會提供案件舉報的諮詢與協助。

王惠美臉書再次強調彰化捷運是未來彰化發展的關鍵性策略，台灣一半人口1100萬正在享受捷運。再加上規劃中36萬人口的基隆，100萬人口的新竹縣市，80萬人口的屏東，將近70％人口在捷運網內，難道彰化要脫離主流捷運軌道建設？彰化南部，員林溪湖到二林也需要有捷運，反對的人是唱衰彰化南部的發展、缺乏區域治理概念。

黃秀芳競選總部表示，19日蔡英文總統將到員林市受賢宮參拜及廟口開講，下午3點到5點，在和美鎮造勢大會，蔡英文總統、副總統賴清德站台。20日晚上6點到8點，在員林市長候選人陳秋蓉競總旁停車場舉辦造勢大會，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等到場站台。

王惠美競選總部表示，19日上午8時30分至10時30分在和美鎮物流中心預定地，舉辦北彰場次團結造勢；20日下午3時在員林市圓林園公園舉辦南彰場次團結造勢，王惠美將與新北市侯友宜市長、台中市盧秀燕市長，三人合體同台，相互拉抬選情，新北、台中、彰化一起贏。