由亞洲企業商會（Enterprise Asia）所舉辦的「2022年亞太傑出企業獎」（Asia Pacific Enterprise Awards，APEA）六角國際（2732）董事長王耀輝獲頒「卓越企業領袖獎（Master Entrepreneur Award）」，旗下國際手搖茶飲品牌Chatime日出茶太則獲選「優異勵志品牌獎（Inspirational Brand Award）」。六角國際永續經營、履行產業高價值化策略以及Chatime日出茶太品牌創新具體成效，受到主辦單位評審團的肯定，囊括兩項大獎，代表台灣在亞洲地區眾多表現出色的商業領袖與企業中脫穎而出，授予最大的鼓勵與認可。

六角國際多年深耕永續經營與品牌影響力，以誠信、實在、創新、卓越、分享做為企業發展的核心價值，並以「國際餐飲品牌平台」的企業願景布局全球，企業多元化發展外更於社會責任與公益活動投入許多心力。除了集團董事長王耀輝獲得「卓越企業領袖獎」，旗下國際手搖茶飲品牌Chatime日出茶太同時獲得「優異勵志品牌獎」，目前日出茶太已進軍六大洲58個國家地區，在品牌創新、品質控管、國際團隊健全及全球展店有成等優異成果深獲評審肯定。六角國際展現台灣國際化餐飲實力囊括兩項大獎，成為餐飲產業中脫穎而出的榮譽佼佼者。

六角國際董事長王耀輝感謝評審們的青睞，於亞洲地區眾多產業公司競爭角逐下，首度參選即獲得雙料獎項，備感榮耀，更加深對台灣企業與社會貢獻展望之責任。六角國際成立18年，不僅堅持著品德、品牌與品質之使命，更貫徹打造團隊「當責、靈活度、企業家精神」的經營理念，在疫情改變大環境下，打造更強大國際橋梁，將餐飲美食服務推廣至全世界。也特別感謝公司所有員工的努力，逆風的時候不離不棄，精彩的時候一同歡慶，這個榮耀與團隊共享。