救國團18日在劍潭青年活動中心舉辦「愛‧分享」聚光計畫公益分享活動，救國團主任葛永光特別感謝社會各界及善心人士發揮大愛，與救國團一起成就國家與社會的善因與善果。（救國團提供／張立勳台北傳真）

「愛．分享」聚光計畫5年來共幫助3195位偏鄉弱勢孩童，救國團主任葛永光18日表示，聚光計畫自9、10月起在偏鄉學校推出「心願體驗學習活動」，帶領偏遠地區孩童手做具地方特色的文創手藝品，並協助將作品拍照上傳至專屬網站，供社會大眾善心人士認領，幫助孩子們圓夢。

救國團今上午邀請來自台灣各地20所學校、37位偏鄉學童到劍潭青年活動中心分享聚光計畫活動感受，葛永光指出，救國團從2018年起開始推動「愛‧分享」聚光計畫，5年來總計幫助3195位偏鄉弱勢孩童，也親眼見證許多溫暖感人的故事。

葛永光表示，今年聚光計畫自8月疫情緩和後，各縣市救國團便展開各項作業，首先透過訪視了解當地國小、國中、部落及社區協會等單位的實際情況，同時積極爭取社會各界的支持，9至10月起在偏鄉各校陸續舉辦「心願體驗學習活動」，帶領偏遠地區孩童手做具地方特色的文創手藝品，並協助將作品拍照上傳至專屬網站，供社會大眾善心人士認領，幫助孩子們圓夢。

台北市龍山國小的陳小朋友心願是一雙布鞋，他表示，因單親家庭靠母親照顧撫養家裡過得很辛苦，自己的鞋子又因常常破掉讓媽媽很煩惱，最近媽媽的手和腳因為早餐店工作受傷需要復健，為了減輕媽媽的經濟壓力，所以許願想要一雙布鞋。

來自新竹北埔國中的彭小朋友希望用手作品換一桶原子筆給全班同學一起用，因為班上常常有人沒帶或沒水，北埔文具店只有一家也不常開，便利商店的又很貴，所以希望換取一大桶筆當公用文具給大家方便；南投漳和國小的彭小朋友想要的是一束玫瑰花，原因是因為阿嬤經常照顧自己，所以想把這朵花束送給她。

葛永光說，這些孩子們的心願很小，並且大多縈繞在對家人親友的愛和對未來的期待，救國團鼓勵、幫助這些微光從角落裡走出來，集結成一頁頁夢想圖鑑，希望讓更多人看到及了解到我們的社會還有這麼多愛的缺口。

他強調，公益和教育是點點滴滴累積，長長久久耕耘的事業，相較於當前社會瀰漫著一股「貪一己之利逞一時之快」的風氣，救國團聚光計畫希望傳達給社會及下一代的，是誠實努力與感恩回饋的價值觀，因為救國團深信今天種下對的因，未來就會收穫好的果。

葛永光也特別感謝社會各界及善心人士發揮大愛，與救國團一起成就國家與社會的善因與善果。目前圓夢計畫還在陸續進行中，他呼籲善心人士可上救國團聚光計畫圓夢網站（https://light.cyc.org.tw/），幫助這些偏鄉的孩子們實現夢想。