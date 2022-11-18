運動有益心血管健康已是公認的事實，但究竟是整體運動量重要、還是運動強度高比較有效？英國最新研究給了解答，高強度的運動效果更佳。不過，衛福部國民健康署也提醒，劇烈運動須考量自身狀況，不是愈多愈好，以免護心不成反傷身。

英國一項最新研究發現，運動強度提高，會更有益心血管健康。英國國衛院、萊斯特生醫研究中心、劍橋大學三個機構研究人員共同進行這項研究，研究追蹤分析8.8萬人的運動記錄，結果顯示，受試者運動強度至少在中等程度時，更能降低罹患心血管疾病的風險。研究人員說，較高強度的運動，對維護血管健康非常有幫助。

這項研究報告日前發表在《歐洲心臟期刊（European Heart Journal）》上，研究對象為88,412位英國中年人，他們參與研究期間，配戴監測身體活動的追蹤裝置在手腕上。

●散步改快走 就能提高運動強度

研究人員發現，總運動量與降低心血管疾病風險之間有著很強的關聯性，而且運動強度在中等到劇烈程度的受試者，風險又再降得更低。

總運動量的體能消耗量當中，20%為中等到劇烈運動的受試者罹患心血管疾病的比率，比中、高強度運動占比10%的人低了14%。即使這些中高強度運動占比高的人，其他的體能活動低，風險還是顯著減輕。

中度以上的運動和低強度運動該如何區分？例如，同樣是走路，將每天14分鍾的散步改成7分鐘的快走，運動強度就能從低度提升到中度層級。

英國首席醫療官建議，成人每天都應該運動，每周應從事150分鐘的中等強度運動，或是75分鐘的高強度運動。例如跑步，就屬於高強度運動。

劍橋大學研究員丹伯希（Paddy Dempsey）表示，中度到劇烈程度的運動，明顯降低較年輕就死亡的整體風險；較高強度的運動也可降低心血管疾病風險，而且影響程度比總體運動量多寡還要大。「原因是，劇烈運動刺激身體去適應更強大旳體能要求。」

●國健署：運動強度應漸進提高

我國衛福部國健署對民眾進行較劇烈運動的建議是：漸進提高強度，選擇適合自己的運動模式。國健署強調，劇烈運動過猶不及，過度了反而傷害身體，民眾可由低強度的活動開始，先進行6～8周，再視自己身體的適應狀況，增加強度到中等或高強度。每次運動前後，需要有5～10分鐘的暖身和伸展。已有心血管疾病的民眾，執行任何運動計畫之前，需要與醫師討論。

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