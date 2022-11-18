據兒福聯盟〈2022年台灣民眾對體罰管教之經驗和態度〉調查，有63.0％以上家長曾經體罰管教孩子；此外也有62.6％的家長，曾有用言語暴力管教孩子的經驗，兒盟表示，世界衛生組織 (WHO) 建議各國預防任何對兒童暴力的策略之一，就是立法禁止對兒童的任何暴力行為，但台灣目前保障兒少免受體罰的法律並不周全，呼籲政府和立法機關，能積極推動在法律層面保護兒童不受體罰。

據統計指出，兒童虐待首要原因一直是不當管教，去年一整年1萬809位施虐者就有3189名施虐的原因是「習於體罰或不當管教」，占了將近三成(29.5％)。而兒盟調查發現，雖然家長經常體罰小孩的比例看似不高，但進一步詢問其對體罰的想法，發現仍有不少人認為適度體罰是必要的，3成以上的家長同意體罰是養育過程中必要的手段，也有近四分之一認為不靠體罰管教的話，「孩子就會被寵壞」。

兒盟研究則發現，當家長採用暴力方式讓孩子聽從，孩子內心會產生許多憤怒、不服氣、不認同、想反抗的負向反應。且家長體罰對孩子有諸多負面影響，這些影響包括：自尊的貶損、創傷侵擾症狀分數較高；較差的親子關係和人際關係，近年許多研究，也都一致的顯示體罰對兒童身心健康有負面的影響。

兒盟處長黃韻璇表示，兒福聯盟推動「橘絲帶兒童保護運動」即將邁入第12個年頭，不只是大聲疾呼家長不要打小孩，更邀請各界專家一起來提供正向教養的各項知能和經驗，或提供各種有用的工具鼓勵家長嘗試取代體罰或是暴力責罵的教養方式。

兒盟指出，世界衛生組織 (WHO) 建議各國預防任何對兒童暴力的策略之一，就是立法禁止家長、照顧者、老師對兒童的任何暴力行為。台灣目前保障兒少免受體罰的法律並不周全，除了政府未積極回應國際專家建議的禁止家庭中的體罰外，在托嬰中心、居家式托育服務、安親班、補習班、安置機構等諸多和兒童密切相關的場域，都未有法規禁止對兒童體罰，調查顯示，大部分民眾都支持透過法律保障兒童免受體罰，因此呼籲政府和立法機關，能積極推動在法律層面保護兒童不受體罰。