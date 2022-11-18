中國國家主席習近平參加完20國集團（G20）峰會之後，接著出席亞太經合會（APEC）非正式領袖會議。美媒引述觀察人士分析稱，由於美國總統拜登和俄羅斯總統普丁都未參加在曼谷舉行的峰會，這使得習近平成為在本屆APEC舞台上能獨自發揮的唯一大國領導人，吸引了所有媒體的焦點。

《美國之音》報導說，亞太地區是美中競爭和爭奪影響力最為激烈的地方，拜登的缺席可能讓出席APEC峰會的各國領袖更多聚焦於來自世界第2大經濟體的領導人習近平；而普丁的缺席則讓習近平免去了因對這位盟友表達支持而產生的尷尬。

報導說，剛剛在中共20大上確定連任進入第3個5年任期的習近平幾乎可以肯定成為APEC峰會上的主角與明星，讓他能與各國領導人共同討論通脹飆升、氣候變化、糧價上漲以及能源危機，更加無所顧忌地推銷中國對亞太地區的戰略和經濟願景。他在APEC峰會上的商界領袖大會發表書面講稿中，以「冷戰思維、霸權、單邊主義和保護主義」暗批美國。

習近平說，「亞太不該成為大國競爭的舞台」，「任何破壞或甚至拆解工業供應鏈的企圖…只會將亞太經濟合作引入死胡同」。

報導指出，新冠疫情爆發以來，習近平幾乎都不出國參加國際會議，最多也是通過視頻出席國際會議或與外國領袖舉行會晤。《路透》引述專家的話說，習近平在疫情面前閉門不出，給中國外交造成嚴重的損失，也部分導致中國與美過和西方多國以及中國部分鄰國的關係惡化。

但是從他這次抵達印尼巴厘島出席G20峰會開始，習近平就表現出一種馬不停蹄的攻勢外交熱情。他不僅與拜登總統舉行了各界關注的首次面對面雙邊峰會，而且還先後與法國、澳大利亞、意大利、荷蘭、韓國、阿根廷、印尼等國的領導人舉行了正式會談。習近平曾與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）有2次簡短的非正式對話，本來要與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）舉行雙邊峰會，但是後來因為行程衝突而取消。

美國有線電視新聞網（CNN）報道說，雖然中國與西方的緊張關係仍在持續，習近平的外交攻勢已經讓他在抵達曼谷時處於更加有力的地位。習近平在出席APEC非正式領袖會議之餘，還將與商界領袖互動，同時繼續與包括日本首相岸田文雄在內的外國元首或政府首腦舉行雙邊峰會。

「習近平的出擊目前為止是成功的。世界接受了他的第3任期，而且他也展示出他能掌控國內及外國聽眾的能力」，華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）高級研究員孫韻接受CNN採訪時說。

孫韻說，「就APEC而言，有沒有拜登和普丁，中國都是各界關注的中心。但是沒有拜登與普丁，習近平在屋裡就沒有同量級的對手…一切都是他的演出。而且隱藏的含義也很重要，這表明美國與俄羅斯不像中國那樣與該地區進行密集的互動。」