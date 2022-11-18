（「元大輔大夢想起飛」偏鄉人才培育計畫12年來育才不間斷，日前舉辦111年第一學期成長營暨助學金頒獎典禮。圖／元大金控提供） 元大金控暨元大文教基金會自100年起與輔仁大學推動「元大輔大夢想起飛」偏鄉人才培育計畫，12年來育才不間斷。日前在輔大國璽樓舉行111年第一學期成長營暨助學金頒獎典禮，全台114名研究生、大學生及高中生通過審查，獲得助學金。本次成長營主題為「從心開始了解愛」，邀請專業兩性專家帶領同學探討兩性議題，學習愛與尊重，像是如何在親密關係中實踐自我保護、以健康成熟的心態處理兩性關係等；兩天一夜的成長營行程豐富，包括安排同學到淡水老街走讀，了解相關歷史文化，還有舉辦漆彈體驗活動，讓同學藉此學習團隊合作精神。「元大輔大夢想起飛」計畫至今提供1,881人次助學金，培育出127名大學生及6名碩士生。元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，計畫已邁入第12年，看著許多同學一圓夢想，這些成長的樣貌與軌跡，就是最好回饋，他也勉勵同學，付出愈多、收穫愈大，在學業上耕耘不輟，將會迎來豐收。「用生命陪伴生命，以生活教導生活」，輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心主任呂慈涵指出，這項計畫為孩子提供穩固的後盾，許多弱勢學子不會因為家庭經濟因素中斷學業，並且在志工長期陪伴下感受到愛，希望「元大輔大夢想起飛」計畫能在每個元大寶寶生命中，注入人生目標。就讀中國醫藥大學物理治療系二年級的江同學表示，自己從高二起開始參加成長營，每場主題不同，拓展偏鄉孩子的視野，她在本次成長營分享自己參加單車環島的歷程，勉勵在場學子勇於追夢，「沒有什麼事情是不可能的，有想法就去實踐，雖然過程不一定很順利，但堅持就能完成」；今年剛從台東大學公共與文化事務學系畢業的郭同學獲助學金長達七年，對她而言，元大輔大就像是她的娘家，支撐她完成夢想，郭同學說，希望將這份感恩的心傳承下去，照亮社會上更多陰暗的角落。唯有堅持不懈地付出愛與關懷，才能讓動能轉化成支持的力量，「元大輔大夢想起飛」計畫除了提供助學金，為了彌補教育資源的不足，學期間由輔大學生進行線上伴讀，寒暑假則陪伴偏鄉學童學習，透過多面向的教導、陪伴、關懷，提供機會鼓勵弱勢學子持續充實自己，翻轉人生。