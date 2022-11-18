信用卡龍頭寶座中信銀穩坐！中信金控18日舉辦2022年第三季法說會，中信金控總經理陳佳文指出，中信銀行今年前十月信用卡刷卡金額達4,695億元，市場第一，年增約20％，遙遙領先第二名。中信金控財務長徐旻傾則表示，LINE Pay卡前十月簽帳金額2,300億元，信用卡占73％，即1,679億元，也就是整體中信卡刷卡金有36％來自LINE Pay卡。

陳佳文指出，中信銀行前十月信用卡刷卡金額4,695億元，市場第一、年增約20％，若將「信用卡與簽帳金融卡」一起計算，總金額更達5,469億元，年增21％，遙遙領先第二名。

陳佳文強調，信用卡「實質手續費收入」是銀行最重視的，截至2022年9月底止，中信銀行信用卡手續費收入達75億元、年增12％，也是遙遙領先第二名。

為何中信卡能刷出4,695億元，拿下龍頭寶座？中信LINE Pay卡功不可沒。徐旻傾表示，LINE Pay卡前十月簽帳金額2,300億元，信用卡占73％，也就是1,679億元。

從新增卡數來看，徐旻傾指出，LINE Pay卡2022年前十月淨增加63萬卡、信用卡約占四成，也就是約25.2萬張，今年10月底流通卡數將近200萬卡，其中有效卡150萬卡。