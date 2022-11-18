元大人壽積極響應主管機關政策，落實公平待客原則，針對高齡長者舉辦金融教育宣導活動。繼今年年初舉辦兩場「銀髮微笑 有愛無礙」關懷弱勢長者及身障者活動後，再針對近年日益頻繁的金融詐騙，設計防詐騙課程。「樂齡守護列車」分別於9月28日、11月9日、10日、15日至17日前進台中市、新北市及桃園市等地區，引領近百位高齡長者認識生活中可能面臨的風險，並在數位浪潮衝擊下，如何避免科技金融詐騙。而「樂齡守護列車」截至目前已舉辦了六場活動，未來也將在全台持續推動高齡者防詐騙宣導活動。

秉持著元大人壽的企業文化「榮譽感 慈悲心 貢獻力」，元大志工們發揮慈悲心，展現對社會關懷的貢獻力，善盡元大人壽之企業社會責任。11月份起，「樂齡守護列車」不同於先前在社區里民中心舉辦，首度前進日照、公托中心等機構。這些機構服務之對象多為65歲以上的長者，元大人壽希望透過不同的管道與媒介，服務在不同場域的長者，藉此讓長輩們更有防詐騙及風險意識，並期待未來能透過更多元的樂齡生活圈與長者進行交流。

近期主動報名「樂齡守護列車」志工的元大同仁都表示很開心可以參與這樣的活動，有志工分享：「能到日照中心為長輩們說明如何在日常生活中防範被詐騙是件很有意義的事，他(她)們就像自己家裡的阿公、阿嬤一樣，雖然聽力不太好，但總會認真地聽完我們說的每一句話，有一位阿嬤還邊聽邊握住我的手，感覺很溫暖、很有愛」。協辦此次活動的機構社工們也對於元大人壽在這天氣漸涼的季節送來溫暖表達感謝，有社工表示：「之前很少有大企業願意來我們機構，我們這裡的長輩雖然年紀都大了，但還是很樂於接受新的知識與觀念，就像在課程上長輩們也很樂於分享自己受騙或接到詐騙電話的經驗，我想這個防詐騙課程，對他們真的很受用」。

元大人壽認為，推廣高齡者金融教育是迎接高齡化社會的必要之舉，除了過去的偏鄉服務，近期也將高齡者防詐騙宣導推廣至台北、新北及桃園等地之社福機構，以寓教於樂的教具，讓長輩在輕鬆自在的學習氛圍下，加強自身的風險意識，也希望長輩們可以藉由我們的課程說明，將金融防詐騙知識分享給更多的長輩們，讓「樂齡守護列車」關懷的理念及防金融詐騙知識得以擴散至台灣的每一個角落。