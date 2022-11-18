今年台中市政府辦理「台中社區起步走」，計67個社區展現社區環境空間改造成果展其中東區東勢社區在「創生環境類」競賽中，奪下「銀獎」，居民將里內1處髒亂點消除，重新打造「東勢榕心福德祠」園區，提供當地居民休閒運動的好所在，被媲美為「社區美樂地」，創社區亮點。

東區東勢社區發展協會在理事長張財良說，因轄內有一處空地髒亂點，也就是廢棄木工工廠，衍生環境衛生問題，於是邀集里民志工同心協力，第一步先將垃圾先清除，目標打造成為社區美樂地「東勢榕心福德祠」園區，提供居民活動休憩的好去處，讓里民有活動空間。

東勢社區發展協會積極爭取市府創生計畫補助，經由社區規畫師指導與社區志工，再由勤益科技大學景觀系師生的通力合作下，用在地的技術，買在地的材料，建置成「東勢榕心福德祠」園區，有助於社區居民身心健康促進與居住環境品質提升。

東區長何宜真指出，東勢社區團隊士氣、凝聚力十分強大，透過社區規劃師駐地輔導，打造「東勢榕心福德祠」園區，在土地公的見證下，發揮社區共好精神，共同改造家園環境，實踐「富市台中、新好東區」的舒適環境。

東勢社區內擁有古蹟、歷史建築還有老厝，狹窄蜿蜒的巷道內，讓人感受在地歷史文化，東勢社區發展協會凝聚社區居民的向心力，帶領社區志工一起努力，透過社區營造的規畫打造文化亮點，讓年輕一代住民重新認識生活在這片土地上的現在及過去。