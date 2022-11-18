熱血沸騰的足球賽事將在台灣時間11/21凌晨開踢，開展餐飲集團旗下二大美式餐飲品牌「TGI FRIDAYS星期五餐廳」與「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」自11月21日至12月18日期間分別推出「球迷應援分享餐」及「熱血冠軍套餐」，全台門市全程轉播精彩賽事，邀民眾一同享美食、熱血應援，見證決勝時刻。

今年賽事針對球員有諸多引退話題，「TGI FRIDAYS星期五餐廳」與「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」雙品牌也將不定時『快閃』推出球員、球隊應援優惠活動，符合資格即可贈送免費啤酒。而在外送服務，雙品牌於UberEats及Foodpanda兩大外送平台亦推出精選餐點搭配可口可樂的優惠組合餐，點購組合餐更加碼隨餐送出限量「可口可樂瘋足球金盃鑰匙圈、球衣鑰匙圈」，無論在餐廳還是在家都可欣賞賽事，一起熱血high翻。

響應球賽期間TGI FRIDAYS推出「球迷應援分享餐」，精選TGI FRIDAYS熱門餐點「自選開胃菜組合、星期五三式組合、星期五海鮮總匯、達拉斯三式組合、經典哈燒桶」搭配四瓶紅點龍洞窖藏啤酒，組合成1,050元及1,180元兩種價位的優惠組合餐，希望能吸引球迷到美式餐廳觀看球賽，享受熱血氛圍之餘，也可以用優惠的價格吃到美食與沁涼啤酒。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排特別推出「熱血冠軍套餐」85折優惠，三道精選開胃菜搭配四瓶紅點龍洞窖藏啤酒，讓球迷熬夜看球賽根本不怕肚子餓，其中包含人氣餐點「路德斯拼盤」組合餐1,020元，由最經典的德州辣雞翅、香脆焗薯皮及德州辣味起司球組成；「德州雞翅同肋會」組合餐1,080元為鮮炸香酥雞翅裹上特製蜂蜜辣醬，搭配贏得藍緞帶獎的經典火烤豬肋排，加入獨家特製配方以慢火燻烤至入口即化，令人吮指回味無窮；以及海鮮愛好者必點的「香酥海鮮桶」組合餐910元，鮮美白蝦及美味軟殼蟹，超級涮口讓你停不下來；同時也提供龍洞窖藏啤酒6瓶優惠組合710元，邀請球迷熱血開喝。

本屆賽事也有諸多亮點，包含帥哥球員梅西的最後一戰、有著5座金球獎得主、5屆歐冠冠軍、1次歐國盃冠軍超狂頭銜的羅C傳聞也將於本屆出賽後引退…搭配賽事話題，雙品牌也將於11月22日當天推出「阿」、「根」、「廷」與「梅」、「西」同音字活動，只要姓名中有符合的字串(諧音亦可)，憑有效證件到餐廳消費500元以上即免費招待龍洞啤酒1瓶。亦同時，於當天身穿藍白條紋服飾、配件亦同享優惠。

另外，除了內用優惠組合餐外，也不忘照顧到外送需求的客群，TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排於兩大外送平台，同步推出精選餐點搭配大瓶裝可口可樂的優惠組合餐，讓喜愛與三五好友相約在家看球的球迷們，能免出門就點到熱騰騰的美式組合餐，多人分享更好吃，就算追球賽到半夜也要吃爆，就讓TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排成為你的最強後援。