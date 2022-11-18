公路總局因應汽車買賣業試車之需求，11月30日起核發「第二類試車牌」，共有「白底紅字」及「紅底白字」2種樣式，僅供買賣試車使用。

公路總局表示，現階段「第一類試車牌」核發的「白底藍字」試車牌，供汽車買賣業、汽車製造業或汽車研究機構，因業務需要試行汽車時，向公路監理機關申領並懸掛於試行的汽車。但是考量懸掛車輛種類，包含通過車輛型式安全審驗的新車或中古車，亦含研發中尚未經車輛型式安全審驗程序的車輛，因此限制「白底藍字」試車牌不得行駛高速公路。

為了因應汽車買賣業試車需求，公路總局新增「第二類試車牌」，該類號牌顏色有兩種樣式，分為「白底紅字」限懸掛於汽缸總排氣量4,200C.C.（或馬達馬力414HP）以下的車輛，及「紅底白字」不限懸掛汽缸總排氣量或馬達馬力的車輛。懸掛「第二類試車牌」的汽車可行駛高速公路試車，若符合申請資格的汽車買賣業者，可向公監理所站提出申請。

至於原本核發的試車牌（白底藍字）調整名稱為「第一類試車牌」，則維持現行規定辦理。