國民黨台北市議員徐巧芯今（18）日在臉書質疑陳時中，「你跟吳明達是什麼關係？」「這個人犯下多起罪嫌，陳時中當然有必要說清楚雙方的關係！」

競選連任的國民黨台北市議員徐巧芯今（18）日在臉書指出，威震集團董事長至少涉嫌四起槍擊案，如今他甚至被捲入柬埔寨案，在他臉書上可以看到與前國策顧問、英系大將、最強更生人黃承國的好交情。今年四月時，陳時中、鄭文燦還跟吳明達同桌吃飯，不亦樂乎。請陳時中好好說明，你跟吳明達是什麼關係？跟黃承國又是什麼關係？黃承國跟吳明達又是什麼關係？

徐巧芯表示，民進黨台北市黨部的染黑事件，並沒有因為趙介佑事件爆發而終結，只是轉到地下化。如果不老實交代，未來還會有更多照片和資訊釋出。

而根據《ettoday》報導，陳時中對此回應，「同桌吃飯過的不知道有幾萬人」，不認識這位人士，「徐巧芯應該認識比較多人吧，我們認識的人她都認識」。

徐巧芯在臉書反駁，「有人聽得懂陳時中在說什麼嗎？？」陳時中會被質疑跟吳明達的關係，是因為吳明達的臉書自己Po出你們一同參加餐會的照片，這個人犯下多起罪嫌，陳時中當然有必要說清楚雙方的關係。請問該場餐會是誰要約的？同桌吃飯竟然有「幾萬人」，那陳時中真的是很愛飲宴，令人歎為觀止！

徐巧芯質疑，陳時中的輔選大將黃承國跟吳明達的關係密切，我們質疑的是，陳時中如果當選台北市長，黃承國會不會變成地下市長？黃承國如果變成地下市長，類似吳明達這樣的人是否也會擴大在台北的影響力？