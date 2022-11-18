情侶想結婚共築愛的小窩，但雙方經濟有落差，究竟該怎麼辦？一名女網友發文抱怨，自己月薪水10萬元，想買下北市某間電梯大樓，無奈男友薪水不高，還有20萬元負債，根本無力負擔一半頭期款，讓她不禁感嘆「愛情與麵包無法兼得」。

原PO在論壇《Dcard》以「男友薪水不高，還有負債怎麼買房？」為題發文，表示自己即將換新工作，月薪也從約6萬元衝上10萬元，平時有投資股票、基金，存款有500萬元，雖然想買房但沒有娘家金援，一切都是靠自己。

反觀35歲的男友，一點積蓄都沒有，月薪4萬元還負債20萬元，「有亂花錢的習慣，願意多兼差賺錢」，雖然家境不錯，有一間約4千萬元的房產，但估計父母會把房產交給男友的哥哥，贊助原PO和男友100萬元結婚基金。

「我真的很苦惱！」原PO表示，男友根本拿不出一半頭期款，就算他的父母願意借房子抵押貸款，但男友根本無力償還利息和本金，起初原PO還想要買北市一間20坪的3房電梯大樓，但目前看來希望渺茫，兩人也為此爭執過無數次，讓原PO心灰意冷地說：「愛情與麵包無法兼得」。

貼文一出，有網友認為，即使男友能湊出頭期款，但若亂花錢的情況沒改善，最後房貸還是得由原PO獨扛，直言「感覺就是不上進加沒在規劃」、「35歲四萬沒存款有負債，在同年齡的男生裡面是末段班耶」、「你條件這麼好，是怎麼看上他的」，另外，也有網友認為，以原PO的薪資水準可以在婚前自己買房，「每個月繳6萬多，省一點的話還過得去」。