賴成英導演（左起）、張永祥遺孀張任芝蘭、陳坤厚導演出席贈書典禮。（粘耿豪攝）

陳坤厚（左起）、張復健、李天柱、傅雷、吳潔梅、賴成英、鄧美芳出席贈書典禮。（粘耿豪攝）

陳秋燕（左起）、趙永馨、李天柱出席贈書典禮。（王思穎攝）

鄧美芳（左）、周丹薇出席贈書典禮。（王思穎攝）

王滿嬌（左）、吳潔梅出席贈書典禮。（王思穎攝）

2016年獲得金馬獎終身成就獎的已故編劇張永祥，其夫人張任芝蘭18日為他舉辦贈書典禮，與張永祥合作過的眾多資深導演、演員，包含明(19日)晚將領取金馬終身成就獎的賴成英導演、陳坤厚導演，李天柱、張復健、鄧美芳、趙永馨、周丹薇、陳秋燕、王滿嬌等皆共襄盛舉。

66歲的金鐘視帝李天柱表示，有幸演了2部張永祥的作品《吾土吾民》和《春望》，與張永祥的關係亦師亦友亦父。他回憶80年代還在華視擔任演員時，電視台間有個默契，自家演員只能演自家戲，不能彼此串流，即便許多演員為了生計發起抵制，卻無法推翻這項潛規則，「我們是小蝦米對抗大鯨魚。」

當時中視邀約李天柱出演「花系列」，他有意接演，卻因為合約問題，許多人勸他打消念頭，李天柱：「但我去意已堅，我就不管，我也寄出存證信函給華視。」

時任華視節目部經理的張永祥約談他，李天柱對他說：「我在這得不到重用，如果是這樣為什麼不放我自由？」張永祥：「站在我這個位置上我是絕不可能放你走，但是站在朋友立場，我祝福你。」李天柱：「其實他已經在暗示我可以走，我非常感動說了謝謝老師就離開，所以才有後面的花系列。」

李天柱也感佩張永祥的慧眼，他20幾歲時被安排在《吾土吾民》演一個15歲的小太監，起初他非常抗拒，張永祥說服他說：「全台只有你最適合這個角色。」也因為接演這個角色，李天柱入圍了當年金鐘獎最佳男演員獎，他充滿感激的說：「我對他有非常多的感謝，晃眼40幾年過去了，跟他共事過的每個人，都對他有無數懷念，都是正面的。」

被問到好友李立群常在抖音上發表爭議言論，李天柱表示網路上是非多，自己盡可能不碰這些，有給李立群建議？李天柱：「沒給他建議，立群是個有智慧的人，每個人都在面對自己的人生，我沒有資格為他的人生做註解。」他也透露即將有部電影開拍，前陣子剛定好妝，笑說作為一個演員，無時無刻都想拍戲。