南港分局為提高行人安全，特別發放閃光配件給長者，以提高識別度。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

行人交通意外頻傳，儼然為道路上最弱勢的族群，北市警南港分局為提高行人安全，特別發放閃光配件給年長者，以提高行人識別度，並宣導行人交通安全，提醒汽機車駕駛應禮讓行人。

警方表示，大型車轉彎時有內輪差、視野死角，行人很容易被車輛碰撞到，造成重大傷亡，所以提醒民眾等紅燈時，在人行道上退一步停等；路口綠燈秒數不足不強行通過；穿越道路時依行人號誌燈指示、行走行人專用設施，不低頭滑手機，並提高注意力留意車輛動向；搭乘公車時，不行走公車專用道或車道；在清晨、黃昏或夜間出門時，穿著淺色系、鮮豔的衣服，或攜帶反光、發光的物品，增加汽機車駕駛的注意。

警方表示，開車、騎車的用路人都有機會成為行人，所以提醒駕駛行經交岔路口時，發現有行人穿越道應特別小心注意，尤其在行人號誌與行車號誌皆為綠燈時，最常發生轉彎碰撞到行人的交通事故，應減速慢行並停車禮讓行人優先通行。