1枚尚未確定來源的飛彈15日落入波蘭鄰近烏克蘭邊境村莊普熱沃多夫（Przewodów），造成2名波蘭公民身亡。事後，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）態度從指責俄軍蓄意攻擊到游移不定，如今已軟化立場稱「我不是百分之百確定發生什麼事…」

據《國會山報》(The Hill)指出，俄羅斯15日對烏克蘭境內進行大規模攻擊，烏軍統計至少100枚飛彈中，成功攔截77枚還有11架無人機，同時波烏邊境傳來噩耗，起初被認為遭俄製炸藥襲擊，對於烏克蘭為了攔截而不慎落入波蘭領土的說法，澤倫斯基極力否認，更稱「我絲毫不懷疑不是我們的飛彈」、「要證據才道歉」。

然而，他昨在新加坡舉行的經濟論壇上立場態度，表示軍方告訴他，現場彈坑顯示出，烏方的防空飛彈不能單獨負責。「我不是100%知道發生甚麼事，我想全世界也是如此，無法確定是我們的防空系統」。

16日波蘭總統顧問庫莫赫(Jakub Kumoch)表示，從殘骸、彈坑、深度和燃料量來看，可以計算出飛彈從哪裡發射。儘管如此，西方國家仍一致認同所有悲劇起於俄羅斯，他們應該為此負責。目前烏國專家已抵達波蘭邊境，準備進入事發地點參與調查，波蘭官員保證會提供證據，事情很快就會水落石出。