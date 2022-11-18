民進黨新竹市長候選人沈慧虹18日與立委賴品妤、范雲合體進行車隊掃街，沿途受到民眾熱烈歡迎，有市民看到臉書，特地至上車點搶先合照，更有民眾送上木製寶刀，祝福沈慧虹「披荊斬棘，高票當選！」

賴品妤說，新竹市是全國關鍵的一戰，沈慧虹熟悉公共事務、政策及建設，是不可多得的人才，也是最適合當新竹市長的人選，她今特別來到新竹市，是希望新竹市民能夠選擇優秀、專業的沈慧虹。

范雲表示，她向新竹市民推薦沈慧虹，原因有3，首先沈慧虹有執政經驗，全程參與新竹過去8年的建設，其次沈慧虹持續提出很好的願景和政見，新竹進步不能回頭，最後沈慧虹有30多年的公務經驗，公私分明，需要有治理經驗也有願景的人，擔任市長帶領新竹繼續前進。

沈慧虹非常感謝賴品妤、范雲來新竹推薦她、為她站台，她說2位都從學生時代開始，持續參與公共政治到擔任立委，她自己從交通方面提出安全、平權、選擇權3個原則，希望讓每個人都能享有更平等的生活環境，沈也說，最後8天會持續加油，爭取市民認同。