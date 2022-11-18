選戰倒數8天，綠營屏東縣長候選人展開選前5大造勢場，首場18日在東隆宮廟埕登場，副總統賴清德也親臨現場站台助選。（謝佳潾攝）

選戰倒數8天，綠營屏東縣長候選人展開選前5大造勢場，首場18日在東隆宮廟埕登場，副總統賴清德也親臨現場站台助選。（謝佳潾攝）

選戰倒數8天，綠營屏東縣長候選人展開選前5大造勢場，首場18日在東隆宮廟埕登場，副總統賴清德也親臨現場站台助選，會中，周春米除感謝鄉親一路相挺外，還直言「現在有候選人很壞心、造謠初選同志要支持他」，她呼籲支持者一定要當她的靠山。

傍晚時分，周春米選前5大造勢場的首場在東隆宮廟埕登場，周春米在支持者的簇擁下，與副總統賴清德、屏東縣長潘孟安一起走上台上，她先是感性道，初選的6大造勢場也是從東隆宮開始，這裡有大家共同努力與成功的印記，她很感謝大家一路走來的相挺。

但話鋒一轉，她說，「民主政黨的初選是很必要的機制，這是大家當初努力打拚來的，但是現在有候選人很壞心，在放謠言，說初選的同志要支持他，有夠沒志氣、有夠壞心，大家應該要比這幾年對屏東做什麼，未來要為屏東打拚什麼，而不是在等別人帶槍投靠，所以非常非常地壞心」。

周春米接續道，拜託從初選就陪著她到現在的大家，一定要當她的靠山，她為民眾服務一定使命必達。

對於周春米的喊話，賴清德表示很有感，他說，「大家來比較啊！來比在立法院誰表現比較好，來比誰過去在屏東貢獻比較多」，他強調，他很反對用抹黑、分化來欺騙屏東人。

賴清德說，周春米是台大法律系高材生，當過法官、律師，還常做貧民律師服務，都是自己開車到偏鄉幫忙弱勢，八八風災時受到還是立委的潘孟安請託，不計代價替災民爭取到4600萬國家賠償，而當不分區立委8年來、連8年拿下評鑑第一名，她關心教育、醫療、交通等各種議題，這麼有愛心、熱忱的人，不選她當縣長要選誰。