第二展間「亮室」的中央置放著作品《複寫：認同__父親的錄影帶》中曾出現的床框。（鄧博仁攝）

《居家娛樂-楊登棋（登曼波）個展》於11月19日在台北市立美術館展出，數位發展部部長唐鳳（左下）也應邀入鏡。（鄧博仁攝）

部分暗房中分別放映著8位受訪者各自對於原生家庭、性別認同或性經驗的自我敘說，包含跨性別者、台灣新住民、在多元成家下成長的女孩、童年受性侵者、成人電影主角、正在探索自身性向的男孩及流亡的韓國酷兒等。（鄧博仁攝）

展間後方則撥放著藝術家與其父親、母親的訪談對話，同時伴隨著映照在魚缸上一卷卷曖昧不明的「居家娛樂」影帶、與隱約可聞的官能聲響，幽微的展陳也暗喻著同志處在深櫃、不可見的現實境遇。（鄧博仁攝）

《居家娛樂-楊登棋（登曼波）個展》於11月19日在台北市立美術館展出，圖為作者楊登棋扮演多重身份與奶奶合影的作品。（鄧博仁攝）

《居家娛樂─楊登棋（登曼波）個展》於11月19日在台北市立美術館展出。本展藝術家楊登棋曾以其個人生命經歷為軸心的作品《父親的錄影帶》，榮獲2019年台北美術獎首獎，本次展名則源於他從父親處所獲得的關鍵影像物件之上，楊父以親筆註記著的「居家娛樂」四字。藉由解密父親自拍錄影帶後所衍生的線索，楊登棋不僅呈顯「家」與「性」的相互參照與對話，同時也拆解自身種種私密、而又關乎性別與自我認同的過往，進而透過其作品映射出跨越性別框架的關係顯影。

本展以「暗」與「亮」的兩種空間形式，織疊錄像、裝置、平面攝影作品、聲音及光線等相異的語彙。第一展間打造13間「暗房」裝置，象徵同志酒吧或三溫暖內常見的隔間。展間後方則撥放著藝術家與其父親、母親的訪談對話，同時伴隨著映照在魚缸上曖昧不明的「居家娛樂」影帶片段，幽微的展陳也暗喻著同志處在深櫃、不可見的現實境遇。

第二展間「亮室」的中央置放著作品《複寫：認同__父親的錄影帶》中曾出現的床框，而亮室的兩道牆面分別展示黑白及彩色攝影：前者多為肖像主題，被攝者們泰然自若地展現出自我身體的姿態，也可以看到暗房隔間裡的受訪者也藏身其中；後者則以紛雜多元的樣貌捕捉LGBTQ＋文化的豔放與不羈，以及如何追尋一種忠實面對自我欲求的狀態。

藝術家透過暗與亮的對比、私密與公眾的參照之間，藉由影像敘述複合的自我認同，同時也在對於慾望的拆解與重構中，接繫從個人與家族，並擴延至整個世代的當代酷兒群像。如同藝術家所提：「在觀看、聆聽，以及身體與所有感官的探索間，曾被認定該隱晦的，如今開誠布公，沒有定論需在展間裡成形，但所有被呈現的，都理當引起討論。」

北美館館長王俊傑表示，楊登棋作品從他自己的生活經驗跟家族史出發、看似非常私密與具尖銳的批判，但同時也可發現這個作品回應當代藝術的重要面向：「怎麼樣去追求自由？」 台北美術獎著重於培養並推動台灣年輕藝術家如何展現自我、進而培植台灣藝術領域的多元性。楊登棋也以多元的複合媒材勇敢地面對自己，以及表達自己的感受及情緒。透過本展，我們將能夠觀看到年輕藝術家對於這個世界的理解與想法。

備註：本展覽作品含性題材內容，觀眾請斟酌參觀。北美館建議18歲以上觀眾觀看。