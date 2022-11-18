美國國務院教育文化局在全球推動AWE女性創業學院（Academy for Women Entrepreneurs）計畫，旨在培育女性創業成功，確保女性參與全球經濟。繼去年經濟部與AIT成功攜手培訓逾百位女性創業家結業後，今年二度合作，18日於臺北大直典華隆重舉行結業式暨論壇，並由經濟部王美花部長與美國在台協會（AIT）孫曉雅處長親臨勉勵結業學員。

經濟部長王美花表示，這是第二次參加AWE的結業典禮，感謝AIT選擇臺灣作為重要的夥伴來推動AWE計畫；由於臺灣女性充滿開放的思想及勇於學習的特質，也看到很多學員都運用AI技術作更多的創新，使得臺灣執行成果非常亮眼。王美花部長同時鼓勵女性創業者攜手合作，強化英文能力，邁向國際，讓全球看見臺灣女性創業家強大的實力。

本屆AWE計畫有將近400位女性創業家報名，歷經審查及面試，入選120位學員，除結合DreamBuilder（築夢計畫）線上課程，並透過6場線上小聚及3場線下活動，邀請成功女性創業家導師分享商業模式、營運管理等實務經驗議題。並邀請Meta、台灣微軟，以及亞馬遜全球開店成為全球趨勢夥伴，分享元宇宙、企業減碳及跨境電商等國際最新趨勢，幫助學員掌握最新業界動態。

本屆AWE學員精拓生技股份有限公司-吳詩培共同創辦人兼營運長，今年參與Meet the Drapers矽谷新創募資實境秀，在9個國家1,000多個團隊中，奪得世界冠軍獲得100萬美元投資獎金，充分展現臺灣創業家韌性及國際競爭力。

今年AWE也與策略夥伴Meta再次合作舉辦的女性全英文Pitch競賽，前三名商業計畫分別為AI心理健康服務、全臺最大民間氣象平台、孩童素養AI教育平台，讓我們看到臺灣深具潛力科技女力。

本屆AWE已有99位學員順利結業，結合第1屆結業學友，AWE已成為一個獨特社群平台，學員表示，透過平台與姊妹橫向交流非常有效率。王美花部長表示，臺灣學員非常熱情，參與踴躍，讓AWE成為一個很棒的社群團體，期待未來學員持續跨業交流，秉持共榮精神讓社群更加凝聚緊密，一起攜手讓臺灣培養的女性創業家成為國際領導人的目標邁進。