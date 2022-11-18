油電燃汽族群前三季營運陸續揭曉。在內需營運持穩推進、現金股息入帳，以及發電成本煤價高漲、國內油氣價格緩漲政策等多空因素干擾，加油站、瓦斯公司因銷售利走堅，營運相對穩定勝出，惟發電、煉油廠則因成本高漲，售價緩、凍漲衝擊，營運、獲利受阻趨緩。

其中，新海（9926）前三季EPS 2.12元，勇奪族群獲利冠軍；其次則為大汽電（8931）、欣泰（8917）以前三季EPS1.87元、1.84元，緊追其後；至於加油站全國（9937）、山隆（2616)前三季EPS也各有1.75元、1.61元穩健表現。

欣雄（8908）前三季營收年增11.97％，淨利年增5.79％，EPS1.46元。欣高（9931）前三季營收年增6.02％，EPS1.37元。

此外，大台北（9908）前三季營收年增4.07％，淨利6.15億元，EPS1.23元。北基（8927）、欣天然（9918）及台汽電（8926）前三季EPS各達0.59元、0.58元及0.52元。

大台北供氣地區為台北市松山、信義、大安、萬華、中正、大同、中山等7行政區及士林區福華、明勝2里，供氣使用戶數為40.1萬，占供應區域總戶數69.18％。疫情緩解商業活動恢復，台北市天然氣使用量回升，大台北瓦斯前三季瓦斯供氣量約1.43億度，較去年同期增加500萬度，全年目標為2.09億度。

強化收益能量，北基董事會通過台南市安南區國安段合建分售案，土地面積1534.76坪，預計投資興建住宅大樓，合建分售比為地主分配比例45％，建方分配比例55％。另，持股74.27％子公司三地能源上櫃符合上櫃審查準則規定，擬辦理釋股作業，預計釋出8千萬股，每股20元。