台中市卿雲慈善基金會18日在烏日林新醫院舉辦第10屆進步獎學金頒獎典禮，共計頒發108位烏日、大肚及彰化縣的國中、國小學生，每位3000元獎助金，桌球「小國手」王泳濠、田徑選手宋筱妤2位體壇幼苗皆獲獎，卿雲慈善基金會董事長林仁卿更現場加碼給2位「小國手」1人1萬元獎學金。

卿雲進步獎學金自2013年開辦以來已邁入第10年，針對烏日、大肚及彰化縣的國中小學生，頒發3000元獎助金，目前累計頒發近280萬元，共計扶助880位優秀學生；得獎者不一定都是學業成績名列前茅，也有在德、智、體、群、美各方面，追求進步的學童。

林仁卿表示，今年能透過獎助學金來鼓勵國家體壇幼苗，別具意義；運動家精神除了本身的技術和天賦，更重要的是專注和毅力的拚搏，相當符合頒布卿雲進步獎學金的初衷，期盼基金會貢獻棉薄之力，鼓勵學童繼續勇於突破再創佳績，追求成長翻轉未來。

在今年榮譽榜上最特別的是有2位國家體壇的幼苗獲獎，大竹國小6年級學生王泳濠，參加111年少年桌球國手選拔暨排名賽，獲選「桌球少年國手」，平常總是十分勤勉練習、積極認真；王泳濠表示，他每天都利用課餘時間、花費逾3小時以上時間練習，但不覺得累，希望將這次獲得的獎學金存起來，未來可以補助學費。

同為大竹國小6年級學生、田徑選手宋筱妤，個性溫和有禮，十分積極參與訓練，榮獲「縣賽200公尺第4名進步到第1名」，進步程度也相當顯著。宋筱妤表示，他從國小4年級開始跑步，對跑步很有興趣，希望未來也能成為教練教導學生，而這次獲得獎學金，盼能運用在球鞋更換，鼓勵自己更加努力練習。

今年頒獎也首次邀請到6年前曾獲獎、現已就讀高中的學生小柏回來觀禮，他表示，相當感謝卿雲基金會與師長，過去獲獎的肯定讓他面對挑戰更有自信，能秉持不怕苦、不怕難就能成功的精神面對一切，同時也鼓勵其他獲獎者，資源有限不一定是壞事，要懂得欣賞自己及追求進步，祝福大家都能擁有想要的未來。