這個月業績有著落了？有名重機騎士疑似要回原廠保養，在原廠外人行道上發現有空位，於是便騎著愛車要停入該空位前，沒想到，疑似重心不穩，整個人連同重機直接往右傾倒，連同右側的3輛重機，有如「骨牌式」般的倒在地上，而場內的人員發現有狀況，也趕緊跑出來關心；對此，網友也笑稱「太狠了！一次成交3台」。

一名女子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並上傳1段26秒影片，影片中有位重機騎士疑是要將愛車騎回原廠保養，他看見原廠外人行道上有個空位，便騎了上去欲停車，豈料，他轉彎要停入空位內時，突然不穩向右傾倒，而原本停在右側的3輛重機，有如骨牌式般的倒下，保養廠的內發現這狀況，也趕緊跑出來關心。

騎士騎著重機回原廠，欲停放在原廠外人行道上停車位，沒想到卻把其他3輛重機也撞倒。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

影片一出，網友紛紛留言表示「一起躺在地上取暖」、「這位騎士，裡面請，我們來簽約」、「停車的時候看到三台不錯的車時...」、「有時乖乖下來用牽的比較安全」、「店員瞬間都開心起來了，賀成交」、「這個月業績有著落了！全部衝出來，太棒了」、「太狠了！一次成交三台」、「地板斜的要注意頭的方向，太大意了」。

另外，有名網友疑似是當是車主，他表示「我是車主不要再傳了喔！事情已經過去了，台本已經非常積極的在處理這件事情了」。