松山分局深入校園，以實體及視訊等方式，向學生宣導各種詐騙手法。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

松山分局深入校園，以實體及視訊等方式，向學生宣導各種詐騙手法。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

松山分局深入校園，以實體及視訊等方式，向學生宣導各種詐騙手法。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警松山分局統計，今年1至10月已受理學生遭詐騙案共84件，手法以「解除分期付款」16件最多，「假網拍」15件次之，「色情應召詐財」11件第三。為落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」中「識詐」面向，松山分局深入校園，利用轄內學校朝周會、社團活動、校慶及課後輔導活動，以實體及視訊等方式，向學生宣導各種詐騙手法。

警方向學生耐心解說，若接獲假客服電話，以工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求前往操作ATM、網路銀行或購買遊戲點數解除設定，是「解除分期付款」手法的典型話術；假網拍詐騙應慎防「限時特價搶購」、「加LINE私下交易」、「價格遠低於市價行情」等詐騙關鍵字。

至於色情應召詐財是「先騙再嚇」手法，以向經紀人請假、證明不是警察、坐檯費等說詞，詐騙被害人購買點數當「保證金」，佯稱見面會退款，被害人買點數後，詐團再以各種理由要求加碼，不從的話就扮黑道恐嚇。

警方提醒，詐騙手法層出不窮，為避免落入詐騙集團圈套，最重要的方法是保持「零信任」並「主動查證」，遇到問題可撥打165反詐騙諮詢專線求證。