國民黨基隆市議員張淵翔今（18）日對於民進黨基隆市黨部指稱謝國樑動員二信中學和二信合作社員工拉票一事，強力反駁，批民進黨連二信中學的校友組織都要打壓，且有二信員工願意在下班時間主動幫忙輔選，本來就是個人自由，民進黨卻硬要牽拖，甚至召開記者會把二信員工稱作是奴才，根本在欺負人。張淵翔指控，有民眾反映林右昌施壓民防組織動員出席20日蔡適應的造勢大會，呼籲所有的基層公務人員應當要小心注意！

張淵翔今（18）日在臉書指出，他自己身為基隆中學校友，擁有校友透過通訊名錄聯絡感情是稀鬆平常的事情；法律本就賦予人民擁有自由表達政治立場與主張的權益，但是民進黨卻連二信中學的校友組織都要打壓，並且無限上綱，完全就是「綠能，你不能」的寫照。

張淵翔直言，二信的大部分員工，都是基隆本地人，長年在這裡工作，對於基隆與謝家更是充滿深厚的情誼，有員工願意在下班時間主動幫忙輔選，本來就是個人自由。而民進黨卻硬要牽拖，甚至召開記者會把二信員工稱作是奴才，根本在欺負人，充分表現出民進黨慣老闆的心態。

張淵翔最後也指控，有民眾反映林右昌施壓民防組織動員出席20日蔡適應的造勢大會，並且於市長官邸召開輔選會議，因此他要呼籲所有的基層公務人員應當要小心注意，遇到民進黨高官施壓或有不法事證，應當勇敢站出來檢舉，避免自身觸法。