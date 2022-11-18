針對遭不肖業者以「臺鹽」同音字，透過電話強迫推銷保健品，引發消費者不悅，為避免衍生更多消費糾紛、誤會之情事，臺鹽今(18)日，公開聲明該公司絕無以電銷方式，行銷任何臺鹽保健品，期望消費者在購買臺鹽產品，不受欺騙。

臺鹽表示，最近屢次接獲消費者反映，不肖業者以「臺鹽」同音字，透過電話強迫推銷保健品，引發消費者不悅，為避免衍生更多消費糾紛、誤會之情事，臺鹽公司特此聲明，以正視聽。

臺鹽強調，近年來經多位消費者反映，接獲號稱「臺鹽」字眼之保健食品銷售電話，誤以為來自「臺鹽公司」或「台塩生技」，並無從求證，且來電辨識應用程式顯示為「台塩生技」相關字眼，以寄送試用保健品手法名義推銷，試圖誤導消費者聯想本公司品牌。臺鹽公司澄清目前並無以「電話行銷」方式推廣「瑪卡」、「牛樟芝」等相關產品試用，請消費者特別留意。

希望民眾選購時，務必認明臺鹽公司出品之「台塩生技」產品。消費者若有疑慮，亦可洽詢免付費客服專線 ： 0800-230-990。