蘆竹警分局表示，已派員查訪網路謠傳的商辦大樓，該地址為空屋，且並無營業或居住情形，更沒有賭博或任何不法情事。(蘆竹警分局提供∕陳夢茹桃園傳真)

國民黨桃園市議員參選人凌濤、台北市議員徐巧芯今共同召開記者會，控訴「泛英系涉及詐騙洗錢集團」，點名桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬與郭哲敏、林秉文集團有共生關係，更直指蘆竹區經國路某商辦內有成千上百人在做線上博弈。對此蘆竹警分局駁斥，經查該地址為空屋，呼籲外界勿隨意轉傳未經查證的假訊息。

徐巧芯指出，據媒體報導有基層員警透露，桃園蘆竹區經國路某間商辦有間外商設立公司行號，遭指控有成千上百人在做線上博弈、視訊對賭等，警方都知曉此事卻沒人敢抄，不法集團明目張膽做線上博弈，直呼桃園市政府警察局應出面給交代。

蘆竹警分局澄清，已派員查訪網路謠傳的商辦大樓，該地址為空屋，且並無營業或居住情形，更沒有賭博或任何不法情事，強調警方對於不法行為向來依法查緝，絕未因任何壓力而有縱容情事。

蘆竹警分局說，民眾若有任何關於不法行為的線索，歡迎隨時向警察機關舉報，警察機關也會嚴格保護證人的身分隱私及人身安全。再次提醒，選舉期間切勿隨意轉傳未經查證屬實的假訊息，以免誤導民眾，進而抹煞警方對治安的努力奉獻。