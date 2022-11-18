張孝全和方郁婷扮演父女檔，化學效應十足。（威視提供）

張孝全、陳昊森2大男神首度攜手主演的犯罪懸疑電影《罪後真相》全台票房持續朝1500萬元大關邁進，昨（17日）舉辦一場別開生面的「金馬集氣場」，逾百位觀眾穿上帶有「金或紅」元素服裝齊聚看片，替入圍金馬獎最佳男主角和女配角的張孝全、方郁婷應援。導演陳奕甫、張孝全映後到場答謝影迷支持，並收下象徵金馬必中的「金粽」，現場歡呼聲不斷。

昨晚「金馬集氣場」熱鬧非凡，幾乎所有觀眾都是二刷以上，張孝全粉絲團還貼心帶來紅布條及手拿名牌為他加油，導演陳奕甫、製片黃棋帝、編劇葉乃菁和張孝全都應景在身上點綴紅金元素，由於方郁婷正值考試期間，無法出席映後，張孝全特地帶著她的人型板亮相一起接受祝福。粉絲團代表也送上兩顆金粽，預祝這對最強父女檔在金馬獎有所斬獲。張孝全感性表示很多影迷都是從他18歲一路支持到現在，真心非常感謝。

張孝全在《罪後真相》展現有別於以往的純熟演技，尤其最後十分鐘反轉，被不少影評形容是「得獎場」，談到時隔10年再度角逐金馬影帝，近日有沒有特別雀躍或緊張？張孝全一貫淡定笑說：「其實就跟平常一樣，作息正常，小朋友起床，自己也要跟著起床。」他對獎項平常心，倒是兒子最近口中常掛著金馬獎，「因為入圍禮包裡有一個是吸的果凍，他很喜歡吃，問我是誰給的？我就有解釋，後來他只要吃完果凍就會說『謝謝金馬獎』」，可愛反應讓眾人直呼快被融化。