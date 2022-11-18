香港女神張柏芝和男星謝霆鋒有過一段婚姻，婚後生下2個兒子Lucas和Quintus（小Q），離婚後張柏芝在2018年又秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分還是謎；張柏芝今（18日）替4歲小兒子Marcus慶生，大方公開母子合照，雖然僅露出後腦勺和身體，仍造成網友瘋猜生父到底是誰。

張柏芝今日下午在微博發文，「祝我的小王子四周歲生日快樂」，並附上慶生派對的照片，背景像是在室內遊樂場，除了張柏芝還有許多親友參與；但張柏芝一樣相當保護Marcus，在大合照抱著他還不忘用卡通人物圖案擋住真面目。

張柏芝替4歲小兒子Marcus慶生。（圖／摘自張柏芝微博）

張柏芝母子合照再度掀起網友瘋猜生父身分。（圖／摘自張柏芝微博）

另外還有一張張柏芝與小兒子Marcus的母子合照，畫面中張柏芝滿眼慈愛地看著Marcus切蛋糕；Marcus只露出後腦勺，還是引起網友熱烈討論，又開始瘋猜生父身分，「時間過得真快，還是不知道爸爸是誰」、「什麼時後才會公開生父身分」、「說不定看到Marcus臉就知道爸爸是誰了」、「Marcus生日快樂，要健康長大我們才能看到你真面目啊」。

而張柏芝和謝霆鋒有過一段6年婚姻，在張柏芝恢復單身後，2018年被爆出秘密生下第三胎小兒子Marcus，但她一直很保護小孩隱私，連生父身分都未公布；直到2021年7月有一名網友於機場巧遇張柏芝帶著3兒子，捕捉到戴著口罩的Marcus，眉目和2哥哥神似，網瘋猜生父該不會就是謝霆鋒。

不過，在Marcus生父被認為就是謝霆鋒時，有粉絲跳出來表示，謝霆鋒早就出聲闢謠，「我亦只是Lucas和Quintus的爸爸」，否認跟Marcus有血緣關係，所以Marcus生父到底是誰，也是許多粉絲好奇多年的謎。